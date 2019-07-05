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告別式掛一排8件小學制服代替花圈　喪家「辦完送貧童」獲讚

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▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。 

國際中心／綜合報導

近日泰國網友之間流傳一組有點感傷卻又很感人的照片，臉書用戶「Kongjeth Promnumpol」2日PO出3張照片，雖然地點是博他侖府（Phatthalung）某人的告別式，旁邊卻掛滿一整排的小學生制服，原來，是喪家主人決定用制服取代鮮花花圈，之後還能把這些衣物捐給貧窮地區的學童，也算是替逝去的親人繼續把愛傳給下一代。

照片中，只見金屬架子上一共掛著8件小學生制服，有男生的也有女生的，清一色都是夏季的短袖款式，不知情的人遠遠看過去，可能還會以為這是一家賣制服的店，但其實這是博他侖府當地某人的告別式。

告別式掛一排8件小學制服代替花圈，喪家傳愛「送貧童」獲讚。（圖／翻攝自Facebook／Kongjeth Promnumpol）

▲網友們普遍都覺得這個想法很棒。（圖／翻攝自Facebook／Kongjeth Promnumpol）

「Kongjeth Promnumpol」在PO文中提到，這場告別式使用的不是傳統的鮮花花圈，而是小學生制服，喪家主人事後還會將這些制服捐給貧窮地區的學童，他覺得這是很棒的想法，畢竟比起花圈，制服更能造福其他有需要幫助的兒童，「希望大家一起支持這個想法。」

其他網友們看了也覺得很棒，紛紛留言稱讚喪家的善心，「比起辦完就燒掉的東西，我還是比較喜歡可以繼續使用的東西」、「這的確是個好主意，也不用怕會浪費鮮花」；但也是有部分網友覺得無法接受，擔心這樣做可能會觸霉頭。

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