快訊／巴哈馬飛佛州…直升機墜毀大西洋　美億萬富豪生日前夕罹難

國際中心/綜合報導

根據俄羅斯通訊社(Sputnik)消息指出,現年60歲的美國億萬富翁克林(Chris Cline)所乘坐的直升機,在當地時間4日上午墜入大西洋,全機人員皆罹難。據了解,當時直升機正從巴哈馬群島飛往佛羅里達州。

無緣在5日歡度61歲生日的克林,是前瞻能源(Foresight Energy)的創辦人,該公司也是美國最大的煤炭開採公司之一。根據《富比世》(Forbes)報導指出,克林在2015年以14億美元的價格出售自己持有的股份,估計他在去世時淨資產約為18億美元。

克林是美國著名的億萬富翁與煤炭大亨,據《登記先驅報》(Register-Herald)的消息指出,克林所搭乘的直升機在當地時間4日上午在巴哈馬群島附近海域墜毀,據傳克林在內等7人全數罹難。西維吉尼亞州州長賈蒂絲(Jim Justice)也在晚間證實克林的死訊,但無法證實其他乘客是否也身亡。《登記先驅報》得到親屬消息指出,其中一名乘客為克林的女兒。

Today we lost a WV superstar and I lost a very close friend. Our families go back to the beginning of the Cline empire - Pioneer Fuel. Chris Cline built an empire and on every occasion was always there to give. What a wonderful, loving, and giving man.