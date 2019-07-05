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流血抗爭見曙光！蘇丹軍政府、反對派共享執政權　平民拿回權力

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▲▼蘇丹群眾30日再度上街抗議，要求軍政府把政權交給公民。（圖／路透）

▲蘇丹部分群眾上街抗議時習慣揮舞國旗。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合外電報導

蘇丹軍政府過去兩天與反對派在首都喀土木進行協調，《半島電視台》最新報導指出，「非洲聯盟」（AU）一名調解人員5日宣布，蘇丹過渡軍事委員會已與反對派聯盟達成協議，同意彼此在特定時間內共同享有執政權。消息傳出後，許多人在街頭歡呼並大喊「平民、平民、平民！」

蘇丹軍政府以及反對派3日再次展開協商，經由非洲聯盟調解後，今日兩方終於達成共識。非洲聯盟協調人士5日宣布，在大選前的過渡時期，蘇丹軍事委員會以及反對派互相同意，在軍方以及平民之間交替建立一個享有主權的委員會，維持的時間可能是3年或是更長一些。

蘇丹反對派聯盟「自由及改變力量」（FFC）領導人達加爾（Omar al-Degair）表示，這項協議替過渡時期該如何建立權力機構開闢出新道路，「我們期盼這是新世代的開始。」

蘇丹過渡時期軍事委員會（TMC）副領導人達加洛（Mohamed Hamdan Dagalo）也向所有參與抗議的民眾承諾，協議內容相當廣泛，不會排除任何人在外。同時，他感謝非洲、衣索比亞調解人員的努力與耐心，「我們還感激FFC弟兄們的良好精神。」

據了解，蘇丹軍政府與反對派同意成立一個獨立的技術專家官員政府，此外，也要調查近幾周發生的抗議事件。《路透社》報導，消息傳出後，蘇丹城市恩圖曼（Omdurman）民眾爆出歡呼，年輕人敲打著鼓，駕駛則按喇叭，拿著蘇丹國旗的婦女也相當高興。

蘇丹前獨裁總統巴席爾（Omar al-Bashir）1989年6月30日透過政變掌權，今年4月被軍方趕下台。此後，人民不斷要求軍政府把政權交給由公民主導的政府，6月3日已出現抗議活動，當時造成多人死亡。群眾6月30日再度上街示威，此次抗議過程至少7人死亡、181人受傷。

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關鍵字：蘇丹,軍政府,反對派

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