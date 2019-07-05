散盡家財養小孩惹議　郭台銘：「用不到我的錢一定做得到」

▲郭台銘。（資料照／記者屠惠剛攝）



政治中心／綜合報導

國民黨內2020總統參選人郭台銘拋出「0-6歲國家養」的政見，霸氣表示散盡家財在所不惜，不過受到各界質疑財源要從哪裡來？對此，郭台銘5日聲明表示，「我提出的方法，也用不到我的錢，因為一定可以做得到。」

郭台銘說，少子化造成人口死亡交叉，已經是嚴重的國安問題，難道不應該優先處理嗎？「政治咖」沒有能力解決，「零到六歲幼兒國家養」的政策，如果用零舊思維來決策，當然就跟不上時代脈動。

郭台銘批評總統蔡英文眼中永遠只有選舉，「你只會花錢，我懂賺錢；你重選舉，我顧經濟」為了綁樁，前瞻計畫撒幣8800億，顯然少子化問題，蔡政府真的重視嗎？

郭台銘指出，韓國於2016年為此花費153兆韓幣（約台幣3000億），若換算成台灣人口數來看，則約花1400億；日本面對此問題，甚至將養育兒津貼擴大到15歲。

郭台銘表示，日韓政府都以察覺少子化是嚴重國家問題，並投注鉅額國家預算扭轉趨勢，台灣政治人物只會空言，無法實做，讓問題更加惡化。

郭台銘提到，台灣今年1-5月少子化依舊嚴重，至年底樂觀估計新生兒僅達17萬5000人，較去年18萬2000人減少7000-8000人，台灣人口出生與死亡將進入死亡交叉。

郭台銘強調，賭上家產也一定要做，這就是決心！「錢不是問題，關鍵在要不要做，有沒有決心做」，「我提出的方法，也用不到我的錢，因為一定可以做得到。」

還想看更多...

► 0到6歲國家養 郭台銘：不夠用我先墊！散盡家產在所不惜

► 郭台銘身家近2千億元 至少可幫養全國6歲以下孩童4年