　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

散盡家財養小孩惹議　郭台銘：「用不到我的錢一定做得到」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼郭台銘拜訪國民黨立院黨團。（圖／記者屠惠剛攝）

▲郭台銘。（資料照／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

國民黨內2020總統參選人郭台銘拋出「0-6歲國家養」的政見，霸氣表示散盡家財在所不惜，不過受到各界質疑財源要從哪裡來？對此，郭台銘5日聲明表示，「我提出的方法，也用不到我的錢，因為一定可以做得到。」

郭台銘說，少子化造成人口死亡交叉，已經是嚴重的國安問題，難道不應該優先處理嗎？「政治咖」沒有能力解決，「零到六歲幼兒國家養」的政策，如果用零舊思維來決策，當然就跟不上時代脈動。

郭台銘批評總統蔡英文眼中永遠只有選舉，「你只會花錢，我懂賺錢；你重選舉，我顧經濟」為了綁樁，前瞻計畫撒幣8800億，顯然少子化問題，蔡政府真的重視嗎？

郭台銘指出，韓國於2016年為此花費153兆韓幣（約台幣3000億），若換算成台灣人口數來看，則約花1400億；日本面對此問題，甚至將養育兒津貼擴大到15歲。

郭台銘表示，日韓政府都以察覺少子化是嚴重國家問題，並投注鉅額國家預算扭轉趨勢，台灣政治人物只會空言，無法實做，讓問題更加惡化。

郭台銘提到，台灣今年1-5月少子化依舊嚴重，至年底樂觀估計新生兒僅達17萬5000人，較去年18萬2000人減少7000-8000人，台灣人口出生與死亡將進入死亡交叉。

郭台銘強調，賭上家產也一定要做，這就是決心！「錢不是問題，關鍵在要不要做，有沒有決心做」，「我提出的方法，也用不到我的錢，因為一定可以做得到。」

還想看更多...

► 0到6歲國家養　郭台銘：不夠用我先墊！散盡家產在所不惜
► 郭台銘身家近2千億元　至少可幫養全國6歲以下孩童4年

ET快訊
「我是有計畫的！」雙刀狠男刺殺鐵路勇警　移送時情緒失控暴吼
25歲鐵路警遭刺肚殞命！兇嫌妻崩潰下跪哭到癱軟：對不起
台鐵雙刀男嗆：沒手骨喔　25歲警被刺「緊抓手45秒」上車最後
怕波及乘客！鐵路警傷到臟器外露沒拔槍　肉搏到最後一刻殞命

關鍵字：郭台銘,蔡英文,2020

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

造勢辦不成意外變觀光日　徐永明：韓國瑜只把高雄當墊腳石

蔡英文悼念孩子的書屋創辦人逝世　承諾補強社會安全網

上海行結束馬上去高雄　柯文哲吐苦水：以為我每天不用睡覺

見劉結一談台灣政治發展？柯文哲：台灣民主發展30年是成功故事

散盡家財養小孩惹議　郭台銘：「用不到我的錢一定做得到」

卓榮泰「祝福國民黨完成初選」：推派比較正常的候選人競爭

郭台銘提徵富人稅　自曝「1週花不到2萬」

5個月前「神算雄中生」寫詩諷鼻子伸長：我很討厭韓國瑜！作家大讚推背圖

韓國瑜周末邀韓粉到高雄「四光」　郭台銘和柯P都來了！

響應韓國瑜號召！韓粉相約「76高雄見」　拒上77凱道遊行

嘉義鐵路勇警失血過多殉職！ 「怕波及乘客」肉搏45秒沒拔槍

阿嬤照三餐接到小妹「無意義來電」 她爆氣怒嗆：當我美國時間很多R！

女兒滑倒爆哭阿BEN第一句話就開罵　兒子生氣：不可以這樣對妹妹...

鐵路勇警殉職...顯人力、裝備不足　痛失獨子！母嘆「盼他是 最後一個」

萌翻！日本相島滿滿超親人貓咪 「撒嬌無極限」小心便當被搶走XD

烤箱內藏懷孕驚喜！2孩激動爆跳 老么噴淚「要失寵了」...媽笑翻

周湯豪全新嘻哈歌曲《i GO》　熊仔一聽：很屌！很屌！

傑森史塔森挑戰腳開「瓶蓋」　轉身一踢...成功！！帥炸

Gail寫中文「我愛你」字超美！　最愛「學長」鄭可強被吐槽：不是東翰嗎？

《新說唱》八點檔劇情上演...蹲地痛哭!　潘瑋柏不耐煩：這段比《復仇者4》還久

造勢辦不成意外變觀光日　徐永明：韓國瑜只把高雄當墊腳石

蔡英文悼念孩子的書屋創辦人逝世　承諾補強社會安全網

上海行結束馬上去高雄　柯文哲吐苦水：以為我每天不用睡覺

見劉結一談台灣政治發展？柯文哲：台灣民主發展30年是成功故事

散盡家財養小孩惹議　郭台銘：「用不到我的錢一定做得到」

卓榮泰「祝福國民黨完成初選」：推派比較正常的候選人競爭

郭台銘提徵富人稅　自曝「1週花不到2萬」

5個月前「神算雄中生」寫詩諷鼻子伸長：我很討厭韓國瑜！作家大讚推背圖

韓國瑜周末邀韓粉到高雄「四光」　郭台銘和柯P都來了！

響應韓國瑜號召！韓粉相約「76高雄見」　拒上77凱道遊行

「南崁→總統府」苦行10小時！走15公里腳磨破皮　罷工空服員：堅持到最後

彰化貪警色情業插乾股擴大延燒　預防性職務調動50人大搬風

16CM塑膠勒脖1年！海狗倒韓國東海按　見人忍痛驚慌逃

業務員盜賣股票、騙客戶投資遭解職　主管被停職一個月連坐罰

女廁隔板細縫驚見手機鏡頭控偷拍　真相是...男蹲馬桶忘情玩遊戲

造勢辦不成意外變觀光日　徐永明：韓國瑜只把高雄當墊腳石

中職直播／富邦下半季首戰對兄弟拚首勝　包林傑對戰萊福力

川普國慶宣布「火星立下美國旗」　20分鐘煙火點亮華盛頓夜空

小三頭靠頭甜照印馬克杯示愛人夫　正宮暴瘦切子宮結局大逆轉

上半年陸房地產「市場成交乏力」　各物業銷售面積均呈負增長

電動機車消費者意見調查(限18歲以上)

根據經濟部工業局「電動機車產業網」資料顯示，過去五年消費者購買電動機車數量每年都呈現倍數成長，顯示一般民眾對於電動機車的接受度已大幅提高。那麼消費者對於電動機車的看法如何？《ETtoday 新聞..

臉書見「最強國中生外流」放送　人夫衝動+1新iPhone慘成肉票

政治熱門新聞

神算雄中生諷韓鼻子伸長！作家大..

蔡英文挺警察！下令「要錢給錢、..

桃猿Lamigo轉賣　郭台銘證..

響應韓國瑜號召！韓粉相約「76..

7/6高雄觀光日　郭董柯P都來..

國家養發酵？　政見會後郭台銘電..

政見會誰表現好？　朱立倫、郭台..

鐵路勇警殉職　郭台銘：提高警待..

當選就抽富人稅　郭台銘：我一周..

政見會一結束…朱立倫粉絲群組遭..

蔡英文險勝郭台銘　政黨支持度國..

客廳即工廠　韓挨批：倒退50年..

柯P打安全牌維繫雙城論壇　打通..

一回生二回熟　柯文哲會應勇輕鬆..

更多熱門

相關新聞

卓榮泰祝福國民黨：推派較正常的人競爭

民進黨主席卓榮泰於美東時間3日晚間，出席台灣人在紐約跨社團組織的《台灣人社團聯合會》舉辦的晚宴。卓榮泰致詞時表示此行懷抱著3種心情，希望大家支持蔡英文，也再次重申黨內初選後的2大任務。對於國民黨初選，他表達誠心祝福，期望能夠「推派比較正常的候選人和我們競爭」。

7/6高雄觀光日　郭董柯P都來了！

政見會一結束…朱立倫粉絲群組遭惡意翻群

政見會誰表現好？　朱立倫、郭台銘贏韓國瑜

蔡英文險勝郭台銘　政黨支持度國民黨勝

讀者迴響

發燒話題

龍捲風 黃曉明Angelabay 登革熱 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 王令麟 長榮罷工 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 王令麟 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 李兆基 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒

熱門新聞

25歲警英勇殉職…21歲屁警嗆：狂賀！

吳宗憲嗆921捐多少！館長「挖出證據」反擊

同個保溫瓶用20年！50歲男失智離世

最難追的星座女Top 5

新兵操課三七步　挨罵怒打教育班長

23歲瑪莎拉蒂女酒駕　撞爆BMW害2命

謝忻「下跪爆哭1小時」首現身！暴瘦7kg失魂慘況曝光

女遭綁架淪性奴7年　晚上睡棺材

蕾菈「要嫁了！」和185cm男模拍婚紗

13歲嫩妹坦承懷孕　男友狂刺11刀「母子送上天」

即／美國6.4大地震！南加州一陣狂搖

大S愛木村拓哉28年…餐廳「見到本尊」爆哭！

高雄君鴻酒店　驚傳今歇業

18歲男拿剪刀自宮！斷成4塊大爆血

老公刺死25歲警　兇嫌妻拿出藥單手一直抖

更多

最夯影音

更多

嘉義鐵路勇警失血過多殉職！ 「怕波及乘客」肉搏45秒沒拔槍

阿嬤照三餐接到小妹「無意義來電」 她爆氣怒嗆：當我美國時間很多R！

女兒滑倒爆哭阿BEN第一句話就開罵　兒子生氣：不可以這樣對妹妹...

鐵路勇警殉職...顯人力、裝備不足　痛失獨子！母嘆「盼他是 最後一個」

萌翻！日本相島滿滿超親人貓咪 「撒嬌無極限」小心便當被搶走XD

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面