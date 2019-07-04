巧合還內鬼？　政見會一結束…朱立倫粉絲群組遭惡意翻群

▲國民黨第三場國政願景發表會。（圖／中天電視提供）

政治中心／綜合報導

國民黨最後一場「國政願景電視發表會」3日晚間落幕，但政見會後仍有風波。朱立倫辦公室4日表示，接到支持者與粉絲反映，他們自發性設立的Line群組，在政見會一結束後，陸續遭惡意翻群，朱辦強調寧可相信是其他政黨在惡搞，也不願相信是自己黨內同志，或其他參選人陣營所為，在此也重申國民黨一定要團結。

2020總統選戰國民黨內初選三場願景說明會落幕，3日台北場各界認為相當精彩，尤其兩位國民黨總統初選參選人朱立倫、郭台銘針對「0-6歲國家養」議題交鋒，引發許多討論與關注。

不過，朱倫4日表示，接到非常多支持者與粉絲反映，他們自發性設立的Line群組，從政見會一結束，大約晚上十點多開始，陸續被惡意翻群，據了解從數十人到數百人的群組都有，粉絲們對於辛苦經營的群組被惡整表達憤怒與不滿，希望朱立倫辦公室可以協助徹查，抓出背後影武者。

朱辦指出，3日深夜開始接到網友們私訊說這段時間以來，自行開設的許多粉絲群組，疑似遭到翻群程式惡意且有系統的破壞，模式都是有人未經邀請就自行加入群組，接著分別PO出「KMT不倒台灣不會好」或是「各位鋼鐵韓粉，韓總的未來由你們決定」這類文字然後開始快速將群組內好友們退群，導致群組瞬間被清空，翻掉許多朱隊友、朱粉辛苦經營的社群。

朱辦提到，朱立倫支持者們憤怒表示「這究竟是綠營的人還是藍軍內部的人所為？眼看朱立倫民調回升到坐二望一，難道是因為威脅到誰，所以才出此步數？」

朱辦強調，感謝每一位支持者的熱情與熱心，每一個群組或社群對朱立倫都很重要，大家更需要團結，一方面提醒大家重開LINE社群時，要關閉群組的自動邀請功能，二方面也不相信這樣惡劣甚至卑鄙的行為，會是黨內任何陣營所做，因為朱立倫一直以來主張，團結的國民黨都未必能贏民進黨，更何況分裂。

朱辦還說，朱立倫是最能整合國民黨內所有力量的人，對於藍營支持者們的擔憂與焦慮，朱立倫感同身受，也如同朱立倫在政見會上呼籲的，「大家在初選電話民調時，放心說出支持朱立倫，他絕對能打敗蔡英文、換掉民進黨，幫我們贏回台灣」。

▲朱立倫粉絲群組遭惡意翻群。（圖／朱立倫辦公室提供）