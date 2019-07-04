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綠黨民調／政見會誰表現好？　朱立倫、郭台銘都贏韓國瑜

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▲▼韓國瑜、郭台銘、朱立倫、周錫瑋、張亞中。（合成圖／ETtoday資料照）

▲韓國瑜、郭台銘、朱立倫、周錫瑋、張亞中。（合成圖／ETtoday資料照）

政治中心／綜合報導

國民黨最後一場「國政願景電視發表會」3日晚間落幕。根據最新民調，對於「政見會哪一位表現較好？」前新北市長朱立倫、鴻海集團創辦人郭台銘都贏高雄市長韓國瑜；另外，在總統參選人支持度部分，無論藍綠對決或藍綠白「三腳督」，總統蔡英文雖然都領先，但若國民黨推派郭台銘參選，蔡英文僅以1.2%險勝，這代表國民黨若由郭台銘出線，蔡英文恐陷入苦戰。

國民黨舉行三場「國政願景電視發表會」，分別是6月25日晚間8點高雄場、6月29日下午3點台中場，以及7月3日晚間8點台北場。綠黨委託民調公司，於7月1日、2日晚間以手機、市話50%方式進行，完成1433筆樣本（含手機721筆、市話712筆）並經戶籍、性別、年齡加權計算，在95%信心水準下，抽樣誤差 ±2.59%。

綠黨4日公布民調結果，在「國民黨政見發表會哪一位表現較好？」這題上，高達24.6%的民眾滿意朱立倫在政見會上的表現，其次依序為郭台銘20.7、韓國瑜17.2%、孫文學校校長張亞中4.2、前台北縣長周錫瑋1.2%。

▲▼綠黨民調。（圖／翻攝自綠黨臉書粉專）

▲24.6%的民眾認為，朱立倫在政見會上的表現較好。（圖／翻攝自綠黨臉書粉專，下同）

在施政滿意度部分，蔡英文獲得51.2%的滿意，與綠黨兩週前的調查相比，蔡英文的滿意度上升1.7%、不滿意度則下降0.6%，連續兩次滿意度大於不滿意度，且在泛綠選民的滿意度高達88.3%，顯示蔡英文已經獲得綠營選民的認同，有利於競選連任。

▲▼綠黨民調。（圖／翻攝自綠黨臉書粉專）

▲蔡英文施政滿意度上升。

在總統人選的看好度部分，在民進黨初選後，多數民眾看好蔡英文總統連任，有高達45.5%看好蔡英文、32.2%看好韓國瑜，值得注意的是僅14.7%的民眾看好台北市長柯文哲當選總統，顯示柯文哲已經面臨邊緣化的危機。

▲▼綠黨民調。（圖／翻攝自綠黨臉書粉專）

▲總統預期當選看好度。

在總統參選人的支持度部分，如果柯文哲不參選，國民黨推派韓國瑜，蔡英文以51.9%勝出，領先韓國瑜的37.6%，比起上週差距更為拉大。如果對決郭台銘，蔡英文僅以42.5%領先郭台銘的41.3%，郭台銘支持度大幅上升7.7%，雙方差距僅剩下1.2%，國民黨若由郭台銘出線，蔡英文恐陷入苦戰。

▲▼綠黨民調。（圖／翻攝自綠黨臉書粉專）

▲若國民黨推派郭台銘，蔡英文恐陷入苦戰。

如果柯文哲參選，在蔡英文、韓國瑜、柯文哲對決的狀況下，蔡英文將以34.4%勝出、領先韓國瑜的29.6%、柯文哲的27.2%。若是蔡英文、郭台銘、柯文哲的組合，蔡英文將以32.4%領先郭台銘的27.3%、柯文哲的25%，領先趨勢不變。

▲▼綠黨民調。（圖／翻攝自綠黨臉書粉專）

▲藍綠白對決，蔡英文領先。

政黨支持度方面，國民黨34.8%，支持度最高，其次依序為民進黨31.7%、時代力量13.5%、親民黨2.9%、綠黨1.5%、台聯0.7，中間選民則有15%。

▲▼綠黨民調。（圖／翻攝自綠黨臉書粉專）

▲政黨支持度。

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關鍵字：綠黨,民調,政見會,朱立倫,郭台銘,韓國瑜

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