韓國瑜周末邀韓粉到高雄「四光」　郭台銘和柯P都來了！

▲韓國瑜7月6日號召韓粉到高雄「四光」。（圖／翻攝自韓粉Line群組）

記者李唯甄／高雄報導

7月第一個周末即將來臨，這回高雄市長韓國瑜不辦造勢，改發起「高雄觀光日」，選在6日這天號召韓粉到高雄「四光」：把高雄吃光、喝光、買光、錢花光。特別的是，同黨參選人郭台銘也選在5日先造訪高雄，合體王金平開直播，6日則換台北市長柯文哲到高雄「嗡嗡嗡」，參選人們齊聚南高屏，也讓一場另類的「總統大選」提前開打！

韓國瑜從6月開始每周末舉辦造勢活動，原先傳出7月6日要辦高雄造勢場，現在也確定會變成「高雄觀光日」。現在韓粉們蓄勢待發，已經準備好當天要帶著小國旗，在高雄各大景點「快閃、唱歌」，曲目包括韓國瑜造勢場合曾出現的《夜襲》、《我的未來不是夢》等經典歌曲。

▲柯文哲6日將到高雄「嗡嗡嗡」，不少行程跟韓粉快閃團相當接近。（圖／地方中心翻攝）

「阿北」柯文哲也選在6日南下「嗡嗡嗡」，當天將到旗津搭渡輪吃海之冰、暢遊棧貳庫，只是對照柯文哲跟韓粉們的行程，同樣都包含旗津渡船頭和棧貳庫，而且時間只差距約半小時，屆時「柯粉」跟「韓粉」很可能同場相遇、雙方互別苗頭。當晚柯粉號召在新崛江集合、韓粉們鎖定六合夜市聚集。至於「郭懂」郭台銘則選在5日造訪高雄，跟王金平合體直播，6日行程安排在鄰近的屏東，巧妙避開韓、柯2人。

韓國瑜4日受訪時被問到，會不會擔心韓粉跟「其他粉」起衝突？韓國瑜回應，「高雄市民應該冷靜下來」，因為外面的觀光客來高雄旅遊，對高雄絕對是一件好事，「這時唱衰真的沒意思」，尤其過多的政治鬥來鬥去，對高雄一點幫助都沒有，「我希望高雄好朋友打開心胸、熱情歡迎所有來玩的人，讓觀光客對高雄留下美好的印象，這是非常重要的。」

▲郭台銘5日到高雄合體王金平，6日則到屏東跑行程。（圖／記者李毓康攝）