政見會／0到6歲國家養　郭台銘：不夠用我先墊！散盡家產在所不惜

記者黃巈禾／台北報導

國民黨總統初選廝殺激烈，由黨中央舉辦的最後一場「國政願景電視發表會」3日晚間在台北登場，主題為經濟、財政、能源與環境。國民黨初選參選人郭台銘在第一輪發言時表示，他之前提出0-6歲孩子國家幫忙養的政策被大家罵，「不夠用我先墊！散盡家產在所不惜」。

郭台銘表示，國家最需要懂經濟的人，想要問台灣人，如果覺得過去4年過得好，那就不要選他，如果覺得過得辛苦，就選他，每個候選人都很優秀，各有各的長處，但他比其他參選人更適合做中華民國的總統，因為他懂「化危機為轉機，化不可能為可能」，要讓年輕人敢生孩子，要讓0到6歲的孩子國家幫忙養。

▲國民黨第三場國政願景發表會-郭台銘。（圖／中天電視提供）



郭台銘表示，他提出0-6歲的孩子國家幫忙養的政策，被大家罵，如果他當上總統後，實施不如預期的話，他也會用自己的財產，「不夠用我先墊！散盡家產在所不惜」。

根據流程規劃，國政願景電視發表第一階段申論題，依序為高雄市長韓國瑜、孫文學校校長張亞中、前新北市長朱立倫、郭台銘、前台北縣長周錫瑋，每人發言12分鐘。

在這一場政見會結束之後，順利完成在民調前舉辦3場政見會的規劃。國民黨緊接著就將於7月8日至14日進行國民黨總統初選全民調，於7月15日公布結果，17日提報中常會，28日全代會正式通過提名。

▲國民黨第三場國政願景發表會。（圖／中天電視提供）