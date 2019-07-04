綠黨民調／蔡英文險勝郭台銘　政黨支持度國民黨勝

▲郭台銘、蔡英文。（合成圖／ETtoday資料照）

政治中心／綜合報導

根據最新民調，在政黨支持度方面，國民黨支持度較高，在參選人部分，藍綠對決的情況下，若國民黨派出高雄市長韓國瑜，蔡英文支持度51.9%，韓國瑜37.6%；若國民黨推派郭台銘，蔡英文支持度42.5%，郭台銘41.3%，蔡英文險勝1.2%。

綠黨4日公布最新民調，政黨支持度方面，國民黨34.8%，支持度最高，其次依序為民進黨31.7%、時代力量13.5%、親民黨2.9%、綠黨1.5%、台聯0.7，中間選民則有15%。

▲政黨支持度方面，國民黨支持度較高。（圖／翻攝自綠黨臉書粉專，下同）

藍綠對決，國民黨若派韓國瑜參選2020大選，蔡英文51.9%，韓國瑜37.6%；若國民黨推派郭台銘參選總統，蔡英文支持度42.5%，郭台銘41.3%，蔡英文僅領先1.2%。

▲藍綠對決。

若台北市長柯文哲宣布參選2020大選，韓國瑜在國民黨總統初選出線，在蔡英文、韓國瑜、柯文哲對決下，蔡英文以34.4%領先，韓國瑜29.6位居第二，柯文哲則是27.2%。

若郭台銘贏得初選，在蔡英文、韓國瑜、柯文哲競逐狀況下，蔡英文以32.4領先，郭台銘27.3%位居第二，柯文哲則是25%。

換句話說，無論藍綠對決，或者藍綠白「三腳督」，蔡英文支持度都領先，但值得注意的是，若國民黨推派郭台銘，蔡英文僅以1.2%險勝。

▲藍綠白。