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卓榮泰「祝福國民黨完成初選」：推派比較正常的候選人競爭

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▲▼卓榮泰赴美出席晚宴　「祝福國民黨完成初選」：推派比較正常的候選人競爭。（圖／翻攝自卓榮泰臉書）

▲卓榮泰出席《台灣人社團聯合會》晚宴。（圖／翻攝自卓榮泰臉書）

政治中心／綜合報導

民進黨主席卓榮泰於美東時間3日晚間，出席台灣人在紐約跨社團組織的《台灣人社團聯合會》舉辦的晚宴。卓榮泰致詞時表示此行懷抱著3種心情，希望大家支持蔡英文，也再次重申黨內初選後的2大任務。對於國民黨初選，他表達誠心祝福，期望能夠「推派比較正常的候選人和我們競爭」。

綜合媒體報導，面對媒體問到國民黨總統候選人即將產生，民進黨如何因應？卓榮泰表示，他先祝福國民黨能夠順利產生候選人，目前領先的兩位各有其專長，也各有弱點；一個可能像一顆石頭，很硬很難打，可是風化的速度很快，一直在消退、縮小當中；另一顆可能是漂亮的水晶，看上去很華麗，但是他應該有很多弱點，也很容易破碎。

卓榮泰說，無論最後國民黨是哪一位被提名，民進黨的選戰機關馬上可以轉換功能，制定選戰模式，競選辦公室以總統勝選為主軸，黨中央以國會優勢為優先，這兩支利箭是同時並行的。他強調，民進黨一定要有信心，因為台灣人民的選擇，會以台灣最大的利益來做選擇。

▲▼卓榮泰赴美出席晚宴　「祝福國民黨完成初選」：推派比較正常的候選人競爭。（圖／翻攝自卓榮泰臉書）

▲民進黨黨主席卓榮泰率團訪美。（圖／翻攝自卓榮泰臉書）

卓榮泰也重申黨內初選後的兩大任務。第一，民進黨啟動選後總整合任務；第二，中央黨部轉換為選戰機關，會窮盡一切方法贏得勝利。他也誠心祝福國民黨能順利完成初選，推派比較正常的候選人與民進黨競爭。如同民進黨初選促成黨內團結一樣，希望經由明年大選民主投票後，也能再次讓台灣團結。

卓榮泰表示，此行懷抱3種心情，第一是感恩的心，第二是謙卑的心，第三則是勇敢堅決的心，希望大家能在海外宣揚台灣的民主跟進步，再用雙腳回到台灣，用雙手去投票，也希望大家能全力支持蔡英文。

此次主辦晚宴的《台灣人社團聯合會》，其跨組織社團包括大紐約地區北美美婦女會、大紐約同鄉會、紐約台灣商會及民進黨美東黨部，召集代表為民進黨美東黨部的賴弘典醫師。出席的重要人士則有前台灣會館理事長陳隆豐、紐約台灣研究所所長黃再添等台僑人士。

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