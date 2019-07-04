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郭台銘身家近2千億元　至少可幫養全國6歲以下孩童4年

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▲▼郭台銘出席台成細胞治療中心遷址揭幕典禮。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨總統初選參選人郭台銘。（圖／記者李毓康攝）

記者姚惠茹／台北報導

國民黨總統初選參選人郭台銘，提出0~6歲兒童由國家來養的議題，甚至發下豪語，不夠的部分，由他來墊款。根據富比世雜誌（Forbes）2019年全球億萬富豪榜，郭台銘以63億美元（約新台幣1975億元）蟬聯台灣首富，若依照郭董推估的每年預算缺口約500億元，郭董至少可以補貼國庫撐4年。

內政部戶政司統計，台灣在民國102年～107年的新生兒共有120萬人左右，也就是零到六歲的孩子大概共有這麼多人。依照郭台銘的計算，假設一個孩子每個月補助1.5萬，排富後所需經費約為1800億元，扣除目前政府已補助600億元，每年還缺少1200億元。

請繼續往下閱讀...

郭台銘建議從政府各類特種基金，透過專業管理，提升投資報酬率4％，每年可增加700億元，再加上抽富人稅500億元，就能補足1200億元缺口。

郭台銘也指出，如果每年預算缺口500億到600億元，他願意用自己的身家來墊款。但這樣的提議，被朱立倫質疑，郭董的財富只夠養一年，引發各界好奇，到底真相如何？

▲▼國民黨第三場國政願景發表會-郭台銘。（圖／中天電視提供）

▲郭台銘提出0~6歲兒童由國家來養的議題。（圖／中天電視提供）

根據富比世雜誌（Forbes）2019年全球億萬富豪榜，郭台銘以63億美元（約新台幣1975億元）蟬聯台灣首富，在沒有重大變化的情況下，初估至少可支撐「全國0~6歲兒童由國家養」的競選承諾4年。

郭台銘目前持有鴻海股票133萬7388張，若以鴻海今天收盤價77.7元計算，郭台銘持有鴻海股票市值達1039億元，單以今年來說，他就可以入帳53.5億元現金股利，這也會是他兌現甚至延長競選承諾的重要財源之一。

然而，若鴻海營運下滑，導致股利縮水，郭董的財力也會跟著縮水，影響他兌現競選承諾的實力。另外，郭董若真要每年賣股票來幫忙國庫，也必須洽特定人接手，不能在市場直接賣出，否則龐大的賣壓，勢必衝擊鴻海股價，連帶導致郭董身家縮水。

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關鍵字：鴻海,郭台銘,國民黨,總統,身家,6歲

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