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泰學校迎新...逼新生「塗骯髒泥漿」嘴對嘴傳物！網罵爆：超沒衛生

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▲▼泰國軍校辦迎新，逼新生嘴對嘴傳物品。（圖／翻攝自臉書／Nutchanon Payakaphan）

▲泰國軍校辦迎新，逼新生嘴對嘴傳物品。（圖／翻攝自臉書／Nutchanon Payakaphan）

國際中心／綜合報導

學生們熱愛迎新活動，常常想出有趣花招，但常常玩太過火而變調。泰國烏汶府一間學校就傳出，新生們在迎新活動上被弄得滿身是黃褐色泥漿，甚至還被學長姊要求「嘴對嘴傳物」，相當誇張。照片被PO往後引起熱議，許多網友認為不但行為不檢點，還有衛生疑慮。

綜合泰媒報導，事發地點是一間位在烏汶府的軍校，近日一場迎新活動中，學生們因為先前的遊戲被弄得全身都是泥漿，就連臉上也髒兮兮的，不僅如此，學生們更被要求要玩「嘴對嘴傳物」的遊戲，一名網友將照片分享到臉書上，可以看到，同性別的學生彼此互相用嘴傳東西，嘴唇基本上已經貼在一起。

這組照片引起網友們熱烈討論，但多數人都是批評這樣玩太過火，在全身都是泥漿，非常骯髒的情況下，這樣的活動可能會造成口腔內的細菌互相感染，或是導致傳染性疾病蔓延，非常不衛生，許多網友希望校方能夠重視學生的健康，立即停止這樣的活動。

先前泰國1間高中就有迎新活動導致意外，一名高年級的學生逼迫新勝用嘴傳果凍，還逼新生們要吞下去，結果導致有人咽喉發炎感染，送醫治療。當時就有醫生出面警告，這樣的行為會讓學生們接觸到他人唾液，很可能會感染疾病，相當不衛生。

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關鍵字：迎新,嘴對嘴,泰國烏汶府,東南亞要聞

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