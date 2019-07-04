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美軍指解放軍在南海試射「6枚反艦飛彈」　牽制美國自由航行權主張

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▲▼美國海軍P-8A海神偵察機2015年5月21日拍攝的照片顯示，據稱在南沙群島美濟礁附近海域出現中國挖泥船。（圖／路透社）

▲南沙群島美濟礁。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

NHK採訪美軍得知，解放軍對具有領土爭議的南海海域，總共試射6枚反艦飛彈。這是解放軍首度朝南海海域發射飛彈，引起美軍高度關注。

根據美軍說法，上個月30日，解放軍首度自中國本土，朝南海爭議海域一共發射6枚的飛彈。一名軍中的官員表示，經過分析，該種類的飛彈屬於「反艦彈道飛彈（Anti-ship ballistic missile, ASBM）」，可被用來對航空母艦進行精密攻擊，顯然是為了牽制美國所主張的南海海域「自由航行權」。

中國政府方面，早先曾發出事前通知，將於上個月29日至本月3日共五日內，將於南沙群島北側的爭議海域進行軍事訓練，並禁止船舶航行經過該水域。然而，中國並未於通知交代具體的訓練內容，當然也未提及會有飛彈試射。

根據《南華早報》報導，分析人士稱，在周末南海試射反艦彈道飛彈後，北京正在展示其軍事實力，並在與美國進行下一輪談判之前提高其議價能力。

上海軍事學者倪樂雄表示，「當你準備坐在談判桌旁時，你想要更多的牌，這是一種策略實現這一目標」。


美國國防部發言人伊斯特本（Dave Eastburn）表示，「五角大廈當然知道中國自南沙群島附近的南海人造設施發射發彈。我不能代表所有聲索國家的想法，但我相信他們也一致認為，中國的行為違背其聲稱要為該地區帶來和平的主張。」他指控，此行動是為了威嚇其他聲稱擁有南海海域島嶼主權的國家。
 

中國外交部發言人耿爽於3日的例行記者會上，表示具體的情況可以軍方詢問，迴避相關方面的提問。不過，對於中國違背南海非軍事化承諾的指控，耿爽卻完全迴避中國廣興人造島及進行軍事演練的問題，將責任推卸給美國，稱「把航空母艦開到南海的是美國。到底誰在軍事化，誰在南海興風作浪，國際社會看得清清楚楚。」

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