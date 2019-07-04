快訊／不要再有下一個李承翰...蔡英文挺警察「要錢給錢、要人給人」

▲蔡英文。（圖／記者呂佳賢攝）

記者蔣婕妤／台北報導

台鐵152次自強號列車3日晚間8時40分行經嘉義火車站時，驚傳乘客揮刀砍警血案，25歲的鐵路警察李承翰不幸殉職。鐵路警察遇刺身亡，喚起各界對員警配備的重視，內政部長徐國勇及警政署長陳家欽4日晚間8點緊急召開記者會，他表示，總統蔡英文及行政院長蘇貞昌非常重視這次事件，下令「要錢給錢、要人給人」，要全力避免憾事再發生。

3日晚間54歲的鄭姓男子因未購票搭車被抓包，遭列車長要求補票，為此失控在車廂內大聲咆哮，當25歲的鐵路警察李員獲報上車處理時，還遭鄭嫌揮刀刺肚，當場臟器外露，經急救後送往加護病房觀察，但4日上午8時許，李員情況急轉直下，因大量失血，最後宣告不治殉職。

針對鐵路警察不幸殉職，內政部及警政署晚間緊急召開記者會，徐國勇表示，自己的友人愛爾麗集團總裁常如山以行動挺警察，將捐贈新台幣300萬購買約250支電擊槍，增加第一線執勤員警的配備，他也立刻把此事轉達給總統，蔡英文立即下令一定要挺警察，「要人給人、要錢給錢」。

徐國勇指出，電擊槍對原僅執勤上有相關震撼力，配備電擊槍對員警心理信心上也能加強，他特別徵詢有相關經驗的移民署署長邱豐光相關經驗，將以最快的速度採購電擊槍，希望能讓員警安心值勤。

針對人力部分，陳家欽表示，未來鐵路員警執勤時，只要是在大車站或是人潮多的時候，都要採取雙人執勤、並著防彈衣，警力不夠的部分，保四、保五每天支援一個分隊共120人，如果不夠再增加，目前鐵路警察約650人的警力，今年十月到明年十月也會陸續增加260名。

徐國勇強調，對於這次事件讓大家都很痛心，也讓他在得知事件時忍不住落淚，感謝總統的全力支持，希望不要再有下一個李承翰，他也向警察同仁喊話，值勤時遇到攻擊事件就以妨礙公務立即逮捕，「我跟我的同仁講，部長絕對支持、署長也一定支持到底，我在這裡一樣做這個宣示」。