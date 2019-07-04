　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／不要再有下一個李承翰...蔡英文挺警察「要錢給錢、要人給人」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲蔡英文。（圖／記者呂佳賢攝）

▲蔡英文。（圖／記者呂佳賢攝）

記者蔣婕妤／台北報導

台鐵152次自強號列車3日晚間8時40分行經嘉義火車站時，驚傳乘客揮刀砍警血案，25歲的鐵路警察李承翰不幸殉職。鐵路警察遇刺身亡，喚起各界對員警配備的重視，內政部長徐國勇及警政署長陳家欽4日晚間8點緊急召開記者會，他表示，總統蔡英文及行政院長蘇貞昌非常重視這次事件，下令「要錢給錢、要人給人」，要全力避免憾事再發生。

3日晚間54歲的鄭姓男子因未購票搭車被抓包，遭列車長要求補票，為此失控在車廂內大聲咆哮，當25歲的鐵路警察李員獲報上車處理時，還遭鄭嫌揮刀刺肚，當場臟器外露，經急救後送往加護病房觀察，但4日上午8時許，李員情況急轉直下，因大量失血，最後宣告不治殉職。

針對鐵路警察不幸殉職，內政部及警政署晚間緊急召開記者會，徐國勇表示，自己的友人愛爾麗集團總裁常如山以行動挺警察，將捐贈新台幣300萬購買約250支電擊槍，增加第一線執勤員警的配備，他也立刻把此事轉達給總統，蔡英文立即下令一定要挺警察，「要人給人、要錢給錢」。

徐國勇指出，電擊槍對原僅執勤上有相關震撼力，配備電擊槍對員警心理信心上也能加強，他特別徵詢有相關經驗的移民署署長邱豐光相關經驗，將以最快的速度採購電擊槍，希望能讓員警安心值勤。

針對人力部分，陳家欽表示，未來鐵路員警執勤時，只要是在大車站或是人潮多的時候，都要採取雙人執勤、並著防彈衣，警力不夠的部分，保四、保五每天支援一個分隊共120人，如果不夠再增加，目前鐵路警察約650人的警力，今年十月到明年十月也會陸續增加260名。

徐國勇強調，對於這次事件讓大家都很痛心，也讓他在得知事件時忍不住落淚，感謝總統的全力支持，希望不要再有下一個李承翰，他也向警察同仁喊話，值勤時遇到攻擊事件就以妨礙公務立即逮捕，「我跟我的同仁講，部長絕對支持、署長也一定支持到底，我在這裡一樣做這個宣示」。

ET快訊
「我是有計畫的！」雙刀狠男刺殺鐵路勇警　移送時情緒失控暴吼
25歲鐵路警遭刺肚殞命！兇嫌妻崩潰下跪哭到癱軟：對不起
台鐵雙刀男嗆：沒手骨喔　25歲警被刺「緊抓手45秒」上車最後
怕波及乘客！鐵路警傷到臟器外露沒拔槍　肉搏到最後一刻殞命

關鍵字：台鐵,警察,殺警,徐國勇,警察配備,蔡英文,蘇貞昌

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「總統已經是2.0版本」蘇貞昌：蔡英文可迎向新挑戰

陳水扁不信初選民調　蔡英文喊話獨派：團結打拼才有勝選機會

總統初選廝殺3個月...蔡英文、賴清德齊喊團結拚2020大選

守承諾喊話「支持蔡英文」 賴清德展風度8萬網友湧臉書致意

蔡英文：感謝賴清德展現民主風度！也讓團隊努力做到更好

蘇貞昌行政院會當面噹韓國瑜：不要把中華民國稱為「地區」

「呼籲大家支持蔡英文！」賴清德706字感言：該是團結一致的時候了

快訊／賴清德也不弱！輸給蔡英文但贏過韓國瑜、柯文哲

快訊／不只贏賴清德！蔡英文初選民調狂勝韓國瑜、柯文哲

快訊／中華民國「地區」惹議　韓國瑜斥：口誤卻被猛打

歐告cosplay小紅帽裡的大野狼？ 阿嬤頭套包好包滿：我怕曬黑咩

謝忻「爆哭1小時」首現身　 憔悴失魂慘況曝光

老了也要做閨蜜！7女相識10年　「砸1800萬蓋別墅」一起老去

陳建州驚喜現身緬甸 大小S開心飛撲擁抱轉圈圈

開直播戰中央！怨經費給得零零落落 韓國瑜批：寧給外人不給家人

窮媽雙手捧「融化的下巴」逃出火場　消炎藥自塗...爛肉黏胸口挺過15年

「明星製造機」陶晶瑩來《聲林2》　大虧：搞得老蕭跟宥嘉是我生的

差點成佳餚！車騎一半猛虎竄出　催油門崩潰逃25秒 網歪：車哪牌？

黑人緊盯飛飛翔翔鍛鍊身體　范瑋琪無奈雙胞胎「很不受控」

父子「老漢凝視」比基尼妹甜笑直播　1歲弟反應9千人笑炸：廣志小新2.0

快訊／不要再有下一個李承翰...蔡英文挺警察「要錢給錢、要人給人」

盧秀燕缺席行政院會「無言抗議」　蘇貞昌：當家方知柴米貴

立院三讀《政治檔案條例》　促轉會：推動轉型正義重要一步

Yahoo民調／國家養發酵？　政見會後郭台銘電爆韓國瑜

立法院臨時會結束　共計通過17法律案、1同意權行使案

韓國瑜政見庶民經濟「客廳即工廠」　挨批：讓台灣倒退50年？

不只投票記名公布！監察院擬開放監委談「彈劾不成立案」

雙城論壇結束　柯文哲感謝台商：讓我更了解兩岸經貿交流需求

登革熱再確診2例都住高雄左營！　自由黃昏市場休市3天防疫

參拜大甲媽　顏清標讚朱立倫：有拜有保佑！民調跳起來

快訊／威力彩8.2億開獎了！周四幸運號碼出爐　發大財看今晚

企業「假投保、真理財」第二例！　中壽被抓包挨罰60萬

撞車影像曝／毒蟲拒檢一路跑給警察追　猛力撞貨車大媽狂驚呼

勇警執勤遭刺殞命 高思博：政府應適度介入管理具攻擊性精障者

納稅人誠實報稅！報稅正確率逾99%　11年來比重大幅提升超過2成

日職／陽岱鋼3支0選到1保送　跳上牆演出超美技接殺

巴黎高訂周／VALENTINO凸顯獨特性　華麗是回歸純粹美的捷徑　

韓國桌賽／林昀儒遭王楚欽直落四　台將僅剩鄭怡靜闖16強

日職／王柏融4支0吞3K　西武8比2痛擊火腿

百年東菜市場配合本土登革熱防治休市　黃偉哲：巡倒清刷落實防疫

電動機車消費者意見調查(限18歲以上)

根據經濟部工業局「電動機車產業網」資料顯示，過去五年消費者購買電動機車數量每年都呈現倍數成長，顯示一般民眾對於電動機車的接受度已大幅提高。那麼消費者對於電動機車的看法如何？《ETtoday 新聞..

38秒KTV露鳥片曝光...　酒店白腿妹強脫海軍上尉三角褲

政治熱門新聞

孩子真的郭家養！郭台銘霸氣：不..

0到6歲國家養！郭台銘：散盡家..

政見會／0-6歲誰養？郭台銘、..

鐵路勇警不治亡　徐國勇不捨：協..

黃光芹爆料政治獻金證人

林濁水讚韓國瑜　「草包升級到平..

直播酸沒水可玩　挺韓社團按讚破..

韓國瑜開場酸　蔡政府公審管中閔

政見會／朱立倫1.5分鐘猛酸郭..

撿到槍！朱立倫1人酸4人.....

胡幼偉問郭台銘：你家的錢花完後..

國軍包商疑洩密　國防部：官兵主..

「0到6歲國家養」無法源？　郭..

鐵路勇警殉職　郭台銘：提高警待..

更多熱門

相關新聞

北市捷警配180支電擊槍　放電5秒控制狂徒

嘉義台鐵列車，3日晚上發生警員英勇奪刀殉職的憾事，而北市因大眾運輸工具繁多，其中台北捷運每天搭乘人數相當多，而北市捷運警察也在2017年採購「電擊槍」，在捷運車廂內能夠避免使用警槍波及旁人，又達到控制嫌犯的目的。

盧秀燕缺席院會抗議蘇貞昌表力挺

即／台鐵刺警案　檢方向法院聲押

蔡英文：我不說大話、不講發大財

鐵路勇警殉職　徐國勇：撫卹金1900萬

讀者迴響

發燒話題

龍捲風 黃曉明Angelabay 登革熱 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 王令麟 長榮罷工 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 王令麟 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 李兆基 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒

熱門新聞

鐵路警遭刺肚　4日上午宣告不治亡

即／台鐵嘉義站自強號　車廂砍人

謝忻「下跪爆哭1小時」首現身！暴瘦7kg失魂慘況曝光

25歲勇警殉職　同仁敬禮痛哭：任務結束了

25歲鐵路勇警殞命！　兇嫌妻下跪：對不起

老公刺死25歲警　兇嫌妻拿出藥單手一直抖

臉書全球當機　FB、IG圖片出不來

比特進公園人跑光　牠獨坐傻笑媽心疼

大陸拳王練喻軒約戰館長　館長曝光價碼

鐵路勇警殉職！自強號揮刀男背景曝光

狠男刺殺鐵路警　移送吼：我是有計畫的

Angelababy、黃曉明遭爆「官宣離婚」

女星驚傳遭性侵槍殺！「全裸陳屍橋下」真相超扯

警被刺破肚新影片曝！消防喊4次「沒事」　乘客：加油

領不回三寶　長榮陪報案：隔天可回來飛

更多

最夯影音

更多

歐告cosplay小紅帽裡的大野狼？ 阿嬤頭套包好包滿：我怕曬黑咩

謝忻「爆哭1小時」首現身　 憔悴失魂慘況曝光

老了也要做閨蜜！7女相識10年　「砸1800萬蓋別墅」一起老去

陳建州驚喜現身緬甸 大小S開心飛撲擁抱轉圈圈

開直播戰中央！怨經費給得零零落落 韓國瑜批：寧給外人不給家人

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面