北市捷警配發180支電擊槍+瞄準器　放電5秒...盼有效控制狂徒

記者邱中岳／台北報導

嘉義台鐵列車，3日晚上發生警員英勇奪刀殉職的憾事，而北市因大眾運輸工具繁多，其中台北捷運每天搭乘人數相當多，而北市捷運警察也在2017年採購「電擊槍」，在捷運車廂內能夠避免使用警槍波及旁人，又達到控制嫌犯的目的。

捷運警察表示，北市捷運因平時運輸載送人數眾多，所以也在2017年採購180支「電擊槍」，每支要價約1萬4千元，使用的主要因捷運車廂內空間狹小，使用警棍、警槍擔心波及旁人。

台北捷運警察隊與桃園捷運警察隊同步採購了電擊槍並配備紅外線瞄準器供勤務警員使用，讓每位台北捷運警察隊的外勤警員都配有雙槍，並且透過瞄準器能準確的擊中目標。

▲捷運警察隊在2017年採購180支電擊槍，以備捷運遇突發狀況可使用。（圖／記者邱中岳翻攝）

而該電擊槍主要安裝電擊彈，以正負極的2條線射入人體後放電，而為了避免放電過度影響人體，所以每個彈頭也僅能放電約5秒，每個彈頭釋放的平均電壓為625伏特，電流則為0.975安培，且槍口也備有放電功能，平均電壓高達5萬9千伏特。

電擊槍口有放電功能，就算在無安裝彈頭情況下，或近身攻擊的情況下也能夠快速放電，以達到制服歹徒的效果，但捷運警察隊也表示，電擊槍目前尚未使用，但為了避免同仁使用過當，均會定期安排訓練，讓同仁能夠熟悉槍枝操作。

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