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25歲警遭刺殉職！資深台鐵員工揭難處「別主動驗票」　網友怒了

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▲▼快訊／持刀殺警影片曝光！嘉義站眼鏡男「車廂狂刺滿地血」　警臟器外露送醫。（圖／記者張君豪翻攝）

▲李姓鐵路警察3日晚間在台鐵嘉義站被失控乘客持刀刺中腹部。（圖／記者張君豪翻攝）

網搜小組／綜合報導

台鐵嘉義站3日晚間發生旅客殺警案後，有資深台鐵約聘人員出面對「逃票的是哪些人」的問題進行解釋，逃票並沒有特定族群，但多數前輩都會奉勸「不要主動驗票」，因為會被民眾認為「是在找麻煩」。原因曝光後，網友憤怒回應，「應該像歐洲那樣，逃票被抓到就是罰50歐元（約新台幣1750元）！」

台鐵嘉義站3日晚間發生砍人事件，152次自強號第4車廂發生乘客補票糾紛，李姓鐵路警察見狀，立刻前往制止，卻不慎被失控乘客持刀刺中腹部，送醫搶救後仍不幸離世。

請繼續往下閱讀...

對於這項案件，有一名網友在PTT上發問，台鐵的票價與歐美鐵路相比，相對便宜許多，「逃票的是哪些人」，「真的有台灣人會逃票嗎？有沒有逃票的八卦？」

貼文發出後，立刻就有台鐵資深員工回應，什麼職業都有可能逃票，沒有所謂「哪些人」是特定族群，「因為我以前站在剪票口的時候，學生、家庭主婦、上班族、外勞、外籍人士等，大家可以想像到的都有被我抓到。」

▼李承翰遭到失控乘客持刀刺傷腹部，送醫後宣告不治。（圖／翻攝李姓員警臉書）

▲▼無碼版／台鐵自強號列車嘉義站，鄭嫌持刀殺警，25歲李姓鐵路警察不治身亡。（圖／翻攝李姓員警臉書）

他表示，尤其是台鐵的愛心票，明明就是針對特定族群、情況而推出的，卻時常被民眾濫用，「民眾就是想要省個不到10元的金額，也因此有些旅客就真的很惱羞成怒。」

此外，他針對「列車長是否該驗票」一事解釋，以客觀角度來看，驗票是列車長的工作項目之一，但許多資深前輩都會奉勸「不要主動驗票」，主要原因是「民眾對於補票的後續動作非常得多」，甚至有些人會惱羞成怒，想要「用暴力來解決一切」。

他提到，補票、驗票是列車長的職責，卻有許多人會覺得「自己被找麻煩」，「當場咆哮怒吼、推擠、申訴等，都是這些站在第一線的台鐵人員得面臨的問題，其實想一想，我真的覺得多一事不如少一事，反正平安也是過一天。」

至於鐵路警察配置辣椒水、電擊棒（槍）的可能性，他分析稱，辣椒水使用後，有可能導致失明，如果在車廂內噴灑，更是會讓空氣味道十分刺鼻；電擊棒（槍）使用後，若造成旅客心臟、血壓出現問題，進而死亡，後續處理也相當麻煩，「我們光是閒聊而已，就可以發現姑且還不真的配備辣椒水、電擊棒（槍）等，後續的問題就真的很明顯。」

網友看完後紛紛表示，「建議馬上修法 鐵路警察能提供其它保安防護的東西而不是只有一根木棍」、「現場人員真的辛苦。建議以後電子票證，逃不了票」；此外，也有人憤怒回應，「應該像歐洲那樣，逃票被抓到就是罰50歐元」、「台鐵太軟了，硬起來通通加收50%票價」。

▼台鐵的資深員工回應了網友的問題。（圖／翻攝自PTT）

▲▼逃票是哪些人在逃。（圖／翻攝自PTT）

ET快訊
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台鐵雙刀男嗆：沒手骨喔　25歲警被刺「緊抓手45秒」上車最後
怕波及乘客！鐵路警傷到臟器外露沒拔槍　肉搏到最後一刻殞命

關鍵字：砍人,台鐵,嘉義站,嘉義火車站

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