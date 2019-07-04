挺警察！不捨鐵路勇警殉職　徐國勇：友人捐贈300萬購電擊槍

▲內政部長徐國勇赴嘉義到殉職員警的靈堂。（圖／記者吳奕靖攝）

記者蔣婕妤／台北報導

台鐵152次自強號列車3日晚間8時40分行經嘉義火車站時，驚傳乘客揮刀砍警血案，25歲的鐵路警察李承翰不幸殉職。鐵路警察遇刺身亡，喚起各界對員警配備的重視，內政部長徐國勇的友人愛爾麗集團總裁常如山以行動挺警察，將捐贈新台幣300萬購買約250支電擊槍，增加第一線執勤員警的配備。

3日晚間54歲的鄭姓男子因未購票搭車被抓包，遭列車長要求補票，為此失控在車廂內大聲咆哮，當25歲的鐵路警察李員獲報上車處理時，還遭鄭嫌揮刀刺肚，當場臟器外露，經急救後送往加護病房觀察，但4日上午8時許，李員情況急轉直下，因大量失血，最後宣告不治殉職。徐國勇4日在臉書發文表示「沉痛哀悼」，他強調，內政部及警政署將全力協助家屬處理治喪事宜，並爭取最高撫卹。

鐵路警察遇刺身亡，也喚起各界對員警配備的重視，徐國勇的友人愛爾麗集團總裁常如山以行動挺警察，將捐贈新台幣300萬購買約250支、且符合警政署規格的電擊槍，優先配予鐵路、高鐵警察使用，來增加第一線執勤員警的配備。徐國勇除對友人的善舉表示感謝外，也請警政署要持續積極加強員警裝備，而在今年10月後警政署將會陸續增加260名左右警力投入鐵路警察局，以確保員警執法安全。

徐國勇表示，同仁因公殉職感到非常不捨，也向家屬表達哀悼之意，內政部及警政署將全力協助家屬處理治喪事宜，並爭取最高撫卹，此外，也會來研議幫承翰追晉職務及入祀忠烈祠等事宜。