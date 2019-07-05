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鐵路勇警殞命！　葉毓蘭「警察人力政策淪政治道具」痛斥：我們要的是尊嚴

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▲▼ 勇警救全車人殞命！花束擺滿分駐所　她「手寫卡片」字字心碎：承翰不痛了 。（圖／記者翁聖勳翻攝）

▲勇警李承翰救了所有人，自己卻不幸殞命。（圖／記者翁聖勳翻攝）

地方中心／綜合報導

台鐵152次自強號列車3日晚間行經嘉義火車站時，發生一起事故，25歲的李姓員警為了保護乘客，遭到鄭姓嫌犯刺破肚身亡，而當時李員死死抓著嫌犯，儘管肚破腸流都沒有鬆手，因此不幸殞命。對此，警察大學退休教授葉毓蘭痛斥，「警察淪為政治道具，員警被殺，誰要負責？」

葉毓蘭表示，「鐵路警察局目前只有官警624名，扣除內勤、幹部，有407名基層員警，分成台北⑼、台中⑼、高雄⑻、花蓮⑺四個分局，33個派出所，負責台鐵、高鐵、各車站安全及護車勤務。很多小派出所都衹有二人在勤，要想同時派出雙警處理，談何容易？」

▲▼ 勇警救全車人殞命！花束擺滿分駐所　她「手寫卡片」字字心碎：承翰不痛了 。（圖／記者翁聖勳翻攝）

▲民眾感到相當不捨。（圖／記者翁聖勳翻攝）

葉毓蘭還說：「學生告訴我，民進黨執政時，在90年時任銓敘部次長李逸洋（學生記憶有誤，李逸洋當時擔任內政部政次，後調人事行政局局長，都可能有關）堅持將鐵路警察局裁撤，從原本900多裁至300名左右，最終要裁撤鐵警局，後來發生南迴搞軌案鐵警才繼續留下來，今天發生員警被殺，誰要負責？」

葉毓蘭也說：「警察的人力政策，在政黨輪替後，常常淪為政治道具。為了民粹、選票，先把公權力打趴，淪為服務業，殺警免死，撞警成殘輕判，辱罵警察奴才不起訴，警察用槍全都踰越比例原則，你告訴我：『要人給人，要錢給錢』，我告訴你，我們要的是尊嚴，要的是公道，要的讓每個警消都可以安全下莊，都可以回家陪伴家人！」

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關鍵字：警察,葉毓蘭,人力政策

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