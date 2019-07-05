鐵路勇警殉職　沈智慧：應修法讓警察大膽合法使用槍械

▲國民黨立委沈智慧。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

台鐵152次自強號列車3日晚間8時40分行經嘉義火車站時，驚傳乘客揮刀砍警血案，25歲的鐵路警察李承翰不幸殉職。國民黨立委沈智慧5日表示，在發生殺警案悲劇後，絕對不是總統蔡英文所說的「要錢給錢、要人給人」，而是應該提出支持第一線員警的有效作法，以法令法規支持警察大膽合法使用警械，對抗頑劣的歹徒，並且以警械合理壓制、控制凶險的執法環境。

沈智慧表示，她4日接到現職員警陳情，該員警希望她能夠幫忙修法，保護第一線執勤員警的人身安全與執法尊嚴。對此，沈智慧也回覆，一定會努力再戰國會，為警察同仁反映心聲，為保護善良人民的生命財產安全，以及維護警察執法安全及尊嚴提出修法。

沈智慧呼籲，在發生殺警案悲劇後，絕對不是蔡英文「要錢給錢、要人給人」，買電擊棒發給鐵警就能解決。她認為，行政院和內政部警政署眼前最重要的事，應該是提出支持第一線員警的有效作法，以法令法規支持警察大膽合法使用警械，對抗頑劣的歹徒，並且以警械合理壓制、控制凶險的執法環境。

沈智慧指出，警政署在今年5月底提出設立「修訂警械使用條例修正小組」，以期能讓員警大膽合法使用槍械。但是該推動小組修法步伐遲滯不前，應該檢討，且修法方向看不出能提供警察人身保障，應該更加明確制定規範。

「刑案發生在真實世界，而不是會議室」，沈智慧表示她曾多次和現職員警個別談過，當員警在第一時遇到「突發」、「急迫」、「生死交關」的變故時，就算手上有槍，員警還是猶豫不決，不敢開槍自保，這其中存在不合理的結構化原因。並不是坐在辦公室、會議室、法庭內的政府高層或法官，能夠想像得到的場面。

沈智慧呼籲，鐵路警察人力嚴重不足13年，行政院應儘快補足員額，台鐵為重要的大眾交通工具，內政部警政署應立即檢討改善，不要再讓警察同仁有所犧牲。她也指出，近年來公布的多項民意調查都一致指出，警察是台灣民眾最信任的公務員，台灣民眾對於警察的服務滿意度更為全體公務員的第一名。

沈智慧說，台灣警察堪稱「亞洲最佳警隊」，警察無緣無故被暴徒殺害，除了嚴厲譴責暴徒，政府高層也要負起執政不力的責任。