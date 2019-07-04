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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／上海再增15家貿易型總部企業　總數達137家

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▲▼上海。（圖／CFP）

▲上海。（圖／CFP）

《上海》上海再增15家貿易型總部企業　總數達137家

第三批貿易型總部頒證儀式4日在上海市人民政府舉行，副市長許昆林為上海第三批共15家貿易型總部企業授牌。貿易型總部已經成為增強上海國際貿易中心建設新動能。此次認定的第三批15家貿易型總部，涵蓋大陸國內批發零售、國際貨物貿易、物流倉儲和國際服務以及平台交易等領域，其中累計交易額千億以上的企業有1家，百億以上的有11家。（中新社）

《內蒙古》第十屆中蒙新聞論壇舉行

第十屆中蒙新聞論壇4日在內蒙古自治區鄂爾多斯市舉行，論壇主題為「傳承70年傳統友誼共創中蒙合作新時代」。中華全國新聞工作者協會黨組書記胡孝漢表示，深化中蒙新聞媒體間的務實合作；講好中蒙兩國合作發展的精彩故事；引導好「人心相通」的民間交流。（中新社）

《河北》雄安新區首家24小時5G智慧書屋試營運

河北移動聯合新華書店打造的雄安新區首家24小時5G無人智慧書屋在容城縣新華書店近日成功試點營運。負責人梁子路表示，以前的新華書店就是傳統模式的實體書店，雄安新區設立後，為了滿足讀者多樣化、個性化的文化消費需求，我們和河北移動公司進行了合作，將書屋進行了5G全覆蓋，經過長時間調試後近期試營運。（新華社）

《浙江》浙江多地將實施最新垃圾分類管理條例　以製度約束獎懲結合

浙江多地將實施「最新」垃圾分類管理條例，從加強執法監管入手，以製度約束獎懲結合，讓法律不再是「躺在紙上」。據《寧波市生活垃圾分類管理條例》規定，個人未分類投放生活垃圾的，由市容環境衛生主管部門責令改正；拒不改正的，處20元以上200元（人民幣，下同）以下罰款；情結嚴重的，處200元以上500元以下罰款。單位未按分類投放生活垃圾的，由市容環境衛生主管部門責令改正；拒不改正的，處500元以上5000元以下罰款。（中新社）

▲▼寧波鄉村垃圾分類。（圖／翻攝中新社）

▲寧波鄉村垃圾分類。（圖／翻攝中新社）

《北京》「涉老輿情報告與老年人防騙攻略新聞發布會」在京召開

由北京市老齡協會主辦、北京扶老助殘基金會承辦的「涉老輿情報告與老年人防騙攻略新聞發布會」4日在北京人民日報社新媒體大廈召開。會議聚焦老年人維權、涉老輿情等相關內容，集合政府、專家、媒體、社會組織等各方力量共同關注老齡群體，以攜手保障老年人的合法權益，提高老年人及其子女的獲得感、幸福感與安全感。（中新社）

《澳門》首屆澳門國際書展匯聚20多個國家和60多家出版商

以「品·味：澳門」為主題的首屆澳門國際書展4日開幕，書展吸引了20多個國家和地區超過60家出版商參展。現場3000多平方米的圖書展區共分4個不同主題，包含「美食美酒圖書之旅展區」、「華語出版物展區」、「國際展區」及「閱讀體驗區」。（中新社）

《湖北》湖北推進水、鐵、空、郵「四路齊發」擴大開放

湖北推進水、鐵、空、郵「四路齊發」擴大開放，多舉措推進貿易便利化、營造良好通關環境。據了解，支持武漢港、黃石港擴大開放，「長江號」中歐班列擴量增效，宜昌、恩施等航空口岸正式開放，指導進境指定口岸申建和業務開展，支持開展集拼集運和拆拼業務，加快口岸檢驗作業區域和場所的整合優化。（中新社）

《香港》港府推出第四批銀色債券　目標發行額為30億港元

香港特區政府4日公佈，將推出第4批銀色債券給年滿65歲的香港居民認購，目標發行額為30億港元。據了解，銀色債券的認購期由7月10日早上9時開始，至7月18日下午2時結束，並將於7月29日發行。年滿65歲的香港居民可通過20家配售銀行，或19家指定證券經紀認購債券。（中新社）

▼香港。（圖／CFP）

▲▼香港港島區。（圖／CFP）

ET快訊
「我是有計畫的！」雙刀狠男刺殺鐵路勇警　移送時情緒失控暴吼
25歲鐵路警遭刺肚殞命！兇嫌妻崩潰下跪哭到癱軟：對不起
台鐵雙刀男嗆：沒手骨喔　25歲警被刺「緊抓手45秒」上車最後
怕波及乘客！鐵路警傷到臟器外露沒拔槍　肉搏到最後一刻殞命

關鍵字：上海,內蒙古,河北,浙江,北京,澳門,湖北,香港,貿易型總部企業,許昆林,中蒙新聞論壇,鄂爾多斯市,胡孝漢,雄安新區,5G智慧書屋,新華書店,垃圾分類管理條例,老年人維權,澳門國際書展,貿易,第4批銀色債券,粵港澳要聞,華聞快遞

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