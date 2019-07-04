「RCEP」談判將首次辦在中國！陸商務部：22日至31日河南鄭州舉行

▲區域全面經濟夥伴關係協定。（圖／達志影像／美聯社）



大陸中心／綜合報導

「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）第26輪談判3日於墨爾本閉幕，並取得了積極的進展。大陸商務部發言人高峰4日稱，RCEP第27輪談判將於7月22日至31日在中國河南省鄭州市舉行，並將於8月2日至3日在北京舉行部長級會談。據了解，談判將首次在中國舉行。

高峰在新聞發布會上表示，RCEP第26輪談判3日於墨爾本閉幕，各方在召開貿易談判委員會全體會議的同時，並行舉行了貨物貿易、服務貿易、投資、原產地規則、貿易救濟、金融、電信、知識產權、電子商務、法律與機制等相關工作組的會議，談判也取得了積極的進展。

▲東盟各國領導人一致同意推動年內完成RCEP談判。（圖／CFP）



「RCEP第27輪談判將於7月22日至31日在中國河南省鄭州市舉行，並將於8月2日至3日在北京舉行部長級會談」，高峰強調，「中方作為主辦方，將繼續尊重並支持東盟在RCEP談判中的核心地位，積極發揮『促談』、『促合』、『促成』的作用，推動會議取得積極成果，為年底結束談判做好準備。」

據了解，RCEP談判會議始於2013年，而去年也朝著「達成實質性妥協」的方向展開了談判，但主張廣泛撤銷關稅的日本、澳洲和要求保護本國產業的印度等國始終存在分歧。

▲高峰。（圖／翻攝大陸商務部官網）