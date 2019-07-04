柯文哲答謝晚宴　上海贈農民畫「九魚圖」籲兩岸天長地久

▲雙城論壇北市府答謝上海晚宴，上海副市長宗明贈送禮物給柯文哲。（圖／記者宋良義攝）

記者陳政錄／上海報導

2019上海台北城市論壇今（4日）開幕，由於台北市長柯文哲明天將赴昆山與台商交流，後返上海虹橋商務區，預計與大陸國台辦主任劉結一會見再返台，因此今天柯文哲答謝晚宴上，台北送出「知足長樂」章印，上海方送出金山農民畫「九魚圖」，上海副市長宗明更重提兩岸一家親理念，希望兩岸交往能天長地久。

宗明表示，感謝柯文哲市長對兩市交流做出的貢獻，今天雙方簽署三個合作備忘錄後，累積已達36項，進入全新的階段；未來，上海將繼續推進「四大品牌」打造、「五個中心」建設等，強化金融、商貿、科創等領域資源，並推進與台北加強合作。

▲柯文哲答謝晚宴禮物和贈品跟寓意。（圖／台北市政府提供）

宗明說，有數十萬台灣同胞在上海投資、就業、生活，為上海做出巨大貢獻，是證明「兩岸一家親、兩岸同胞是一家人」的鮮活表現，未來上海將貫徹落實對台工作，推進惠台措施、同等待遇。

雙方致詞後，台北方送出以長幼雙豬依偎姿態為主體的「知足長（取常諧音）樂」章印，寓意兩岸互動亦似親情亦似友情，專注傾聽、傾訴真情。

宗明則說，上海方送出的金山農民畫為九條魚的圖案，九魚圖象徵兩岸交流遠遠常常，兩地市民的情誼天長地久。

▼柯文哲答謝晚宴北市府贈送的禮物跟寓意。（圖／台北市政府提供）

▼雙城論壇柯文哲答謝晚宴。（圖／記者陳政錄攝）