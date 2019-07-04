批柯文哲「兩岸一家親」　邱垂正：政治要求、通關密語不應成典範

▲台北市長柯文哲及上海市長應勇出席雙城論壇開幕式。（圖／記者宋良義攝）

記者魏有德／台北採訪報導

台北市長柯文哲及上海市長應勇於4日舉辦的2019雙城論壇致詞時，不約而同提及「兩岸一家親」的相關論述。對此，陸委會副主委兼發言人邱垂正表示，「任何刻意在交流中設計的政治要求、通關密語，不應成為兩岸交流的典範模式」。

邱垂正強調，政府支持合於規範、不設政治前提，有助於兩岸相互理解的交流；兩岸和平不能委曲求全，也是台灣人民共識，唯有中央、地方戰略協同，才能共同保護台灣、維護主權、捍衛民主。

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者魏有德攝）

邱垂正提到，中共提出「習五條」，意圖以單邊強勢作為，罔顧台灣民意，推進統一進程，「這與他（柯文哲）所聲稱的『兩岸一家親』相互矛盾，也是台灣民眾無法認同的原因，地方首長在進行交流時，需要充分反映台灣主流民意與民主價值，以維護台灣的整體利益。」

▲陸委會表示目前聯審會尚未收到北市府變更行程申請。（圖／記者陳政錄攝）

至於台北市長柯文哲此行最後一天的「歡送行程」訂於上海「虹橋迎賓館」，由於時間、地點及模式接與過去「柯張會」重合，外界認為或將與國台辦主任劉結一「不期而遇」。

對此，邱垂正表示，聯審會截至目前為止尚未收到北市府任何變更行程的申請。台北市政府副發言人柯育安日前也曾表示，公開行程並無會見中國大陸官員的部分，如果行程有變動，一定會按程序辦理，至於是否見劉結一，目前不多做揣測。

