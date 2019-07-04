影／上海IT男20斤垃圾「郵寄」江蘇　快遞員：天才一樣的操作但不行

▲上海市7月1日起全面實施垃圾分類。（圖／記者陳政錄攝）



大陸中心／綜合報導

上海從本月1日起，正式實施「史上最嚴的垃圾分類」條例，若沒有遵守，個人最高罰200元人民幣（約新台幣900元），而企業或團體則開罰5萬元人民幣（約新台幣22.5萬元），有不少市民叫苦連天，認為官方操之過急。不過，上海有一名男工程師稱自己工作繁忙，無法做好垃圾分類，竟突發奇想把20幾斤重的垃圾郵寄到垃圾站，但最後被快遞員拒絕。

綜合媒體報導，這名工程師稱自已每天早上9點半上班，晚上11點下班，趕不上垃圾收集時間，且下班後回家也很累，無法做好垃圾分類，才想到把垃圾包裹好郵寄到江蘇崑山垃圾站的方法。

▲上海IT男郵寄垃圾。（圖／翻攝浙視頻截圖，下同）



不過，此舉雖被收到該訂單的快遞員大讚「很聰明」，還稱他「簡直是天才一樣的操作」，但還是以「不符合郵寄規定」拒絕並退貨了。快遞員指出，一方面是沒有準確的收貨人地址，另一方面也不知道裡面有無不能寄的東西，例如豬肉類的和濕垃圾根本無法寄送，且還有可能會污染其他包裹或損壞公司設備。

最後，快遞員還花了30分鐘教導這名工程師做垃圾分類，同時建議他以後早起倒垃圾。

據了解，按照《上海市生活垃圾管理條例》和相關規定，上海市生活垃圾共分為「可回收物、有害垃圾、乾垃圾、濕垃圾」四大種類，並被稱為「史上最嚴」的強制垃圾分類。

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