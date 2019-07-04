雙城論壇結束　柯文哲感謝台商：讓我更了解兩岸經貿交流需求

▲雙城論壇柯文哲答謝晚宴。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳家祥／上海報導

2019台北上海雙城論壇經過4日整日的活動後，晚間在北市府的答謝晚宴中畫下句點。柯文哲在答謝致詞時帶著滿滿的感謝，除了感謝上海方安排市政參訪行程外、來上海出席活動的學者專家，還特別感謝本地打拼的台商「，因為你們的協助，讓我們更了解兩岸經貿交流的實際需要，大家辛苦了。」

以下為柯文哲致詞全文：

首先還是要藉這機會再次感謝宗明副市長，因為上海市政府上海台辦的精心安排，我們從昨天上午一下飛機就展開一連串的市政參訪行程，從昨天早上到今天，我們的城市論壇也辦得相當順利，我知道整個籌備過程不容易，相信上海跟台北兩邊的許多工作同仁都為了這三天的論壇跟參訪活動，不眠不休的努力，在這地方要表達謝謝各位，大家辛苦了。

再來我們要感謝這次從台北到上海來參加各個分論壇的先進、學者專家，感謝你們的參與跟協助，我們也要感謝所有在上海本地打拼的台商，因為你們的協助讓我們更了解兩岸經貿交流的實際需要，大家辛苦了。

今年雙城論壇的主題分為經貿、青年跟市政三大方向，首先是經貿，就由這個企業的參訪跟經貿的交流，我們來促進雙方合作的意願，開拓彼此的商機，也討論適合投資的項目。再來，青年是國家的未來，台北和上海更聚集了兩岸最具創意跟活力的年輕朋友，最後也透過各領域的市政交流，互相學習對方的優點，對兩市的發展都有正面的助益。

目前，台灣有200萬人在大陸，不管是經商、求學、工作甚至養老，在上海地區就有70萬人，陸配在台灣也有38萬人，彼此的生活密不可分，今年雙城論壇一樣從貼近市民的需求跟大家關切的議題著手，共同探討學習雙方如何解決城市發展過程中所面臨的問題，也將彼此具有成效的城市治理經驗帶回自己的城市參考運用，有助於提升雙方市民的福祉。

最後我們要祝福各位，晚餐愉快，謝謝，OK。

