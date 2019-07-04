落實司改！政院拍板：朝金字塔訴訟結構改革

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者許展溢攝）

記者蔣婕妤／台北報導

為落實總統府司改國是會議「金字塔型訴訟結構」改革方向，行政院會4日通過刑事訴訟法部分條文修正，修法重點主要在針對落實上訴審條件做修正，進行「金字塔型」刑事訴訟制度的改革，強化一審事實審查功能。

司法院以「明案速判、疑案慎斷」為中心思想，建構「分流制刑事訴訟」，並配套擴大強制辯護範圍，以落實司改國是會議改革目標，此次修正重點共分為五大面向，其一是採行分流制刑事訴訟（明案、疑案分流）、第二為強化第一審事實審之功能、其三是第二審採事後審兼續審制、第四點為第三審採嚴格法律審兼採上訴許可制、最後一點則是強化被告辯護倚賴權之保障等，共計增修條文107條。

上述修正草案函請行政院會銜後，政委羅秉成隨即邀集司法院、法務部及律師團體就修正草案進行多次研商會議，並參採法務部及律師團體所提意見，對於草案之改革理念原則上給予支持及尊重，同時建議應審慎穩健地踏出改革的步伐，在我國刑事訴訟制度現有框架下，就現行實務所遭遇問題進行修法，以兼顧人民權益之保障及刑事訴訟制度架構之維持。

行政院長蘇貞昌表示，這次修正主要為提升整體審判效能，建構「分流制刑事訴訟」，並配套擴大強制辯護範圍，以落實司改國是會議關於「金字塔訴訟結構」之改革目標。請法務部持續與司法院及立法院溝通協調，順利通過。