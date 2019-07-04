勇警不幸殉職　蘇貞昌哀悼：年輕警察義舉「政府不會忘」

▲蘇貞昌為鐵路勇警殉職哀悼。（圖／翻攝自蘇貞昌臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

台鐵152次自強號列車3日晚間8時40分行經嘉義火車站時，驚傳乘客揮刀砍警血案，25歲的鐵路警察李承翰獲報上車處理時，還遭鄭嫌揮刀刺肚，經急救後送往加護病房觀察，4日上午8時還是宣告不治殉職。行政院長蘇貞昌稍早透過臉書強調，「這一位年輕警察的義舉，政府不會忘記」。

3日晚間54歲的鄭姓男子因未購票搭車被抓包，遭列車長要求補票，為此失控在車廂內大聲咆哮，當25歲的鐵路警察李員獲報上車處理時，還遭鄭嫌揮刀刺肚，當場臟器外露，經急救後送往加護病房觀察，但4日上午8時許，李員情況急轉直下，因大量失血，最後宣告不治殉職。

蘇貞昌4日上午透過臉書發文，他表示，昨天晚間為處理逃票旅客爭議，年僅二十五歲的鐵路警察李承翰在自強號上被旅客持刀攻擊、殉職身亡，這是所有人都不願聽到、不願見到的壞消息。

蘇貞昌說，除了深感痛心，表示哀悼，李承翰警員為守護旅客安全，冒險犯難的行為，他已責成相關部會首長盡快處理、從優撫卹，「政府更會用實際的作為，確保未來不再有類似事件發生」。

蘇貞昌強調，政府將會優先增加公共運輸警力、減少單警執勤的情形。今年十月以後，會陸續增加260名警力投入鐵路警察局，更保護乘客與執勤警察的安全，「這一位年輕警察的義舉，政府不會忘記」。

行政院發言人Kolas Yotaka 在4日院會後記者會轉述，蘇貞昌會中表達深感痛心，對年輕員警不幸殉職表達深切哀悼之意，這是沒有人願意聽到與看到的事情，員警執勤中居然被刺一刀，蘇院長知道李承翰生日快要到了，他特別指示內政部長徐國勇前往慰問致哀，一定要從優撫卹。