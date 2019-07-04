終身禁退將赴陸參與政治活動　蘇貞昌：愛護國家是全民責任

▲蘇貞昌提醒退將赴陸參與政治活動最重得剝奪月退休俸。（圖／翻攝自蘇貞昌LINE）



政治中心／綜合報導

立法院修法規範退伍將領、涉密的各類人員，終生不得參加大陸相關政治活動，違者最重得剝奪月退休俸，或罰1000萬元。行政院長蘇貞昌4日呼籲，「永矢忠貞」是憲兵的格言，絕大多數的軍人和退休將領，都是終身對國家效忠、用一生為國家奉獻，正因如此，做出妨害台灣國家利益和尊嚴的行為，應該嚴厲禁止。

立法院3日三讀通過《台灣地區與大陸地區人民關係條例》修正案，曾任國防、外交、大陸事務或與國安相關機關的政務副首長或少將以上人員，或情報機關首長，將「終身管制」退將不得參加大陸舉辦的政治慶典或活動，亦不能向象徵大陸政權的旗、徽、歌行禮、唱頌等「妨害國家尊嚴之行為」，違者最重得剝奪其月退休俸。退輔會估計，受影響的退將約2600人。

對此，蘇貞昌於LINE官方帳號再次提醒，立法院三讀修正《兩岸人民關係條例》，規範少將以上的退伍將領、還有涉密的各類人員，終生不得參加中共相關政治活動，情節重大者，可以剝奪月退俸，或罰1000萬元。

蘇貞昌說，「永矢忠貞」是憲兵的格言，絕大多數的軍人和退休將領，都是終身對國家效忠、用一生為國家奉獻，正因為如此，向大陸國旗敬禮、唱大陸國歌，或做出妨害台灣國家利益和尊嚴的行為，更應該嚴厲禁止，愛護國家不只是軍人的天職，更是每個國民的責任，「這是我們的國家，讓我們一起愛惜他。」