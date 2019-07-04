　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

如果沒解除歐盟漁業黃牌警告「台灣損失千億」　蘇貞昌向漁民致謝

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者蔣婕妤攝）

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者蔣婕妤／台北報導

農委會4日在行政院會指出，自104年10月我國遭歐盟列入打擊非法、未報告及不受規範（IUU）漁業不合作國家黃牌警告名單後，歷經3年9個月的台歐盟合作打擊IUU漁業諮商，我國漁業改革成果終獲歐盟執委會認同，在今年6月我國自歐盟打擊IUU漁業黃牌名單移除。行政院長蘇貞昌院會中肯定相關部會及漁民努力有成，因為若沒有解除黃牌，恐怕將造成台灣漁業1000億元的損失。

農委會說明，此次我國遭歐盟列入IUU漁業黃牌名單後，農委會帶領漁業署在「法律架構」、「管理監控措施」、「水產品可追溯性」及「國際合作」等四個面向投入。此外，政委張景森帶領打擊IUU漁業專案小組，包括外交部、經濟部、法務部、財政部、海洋委員會、勞動部、交通部及衛生福利部等各部會之協助，促使歐盟執委會肯定我國所作的努力。

農委會強調，雖然歐盟已經解除我國黃牌，但是黃牌之解除不是結束，而是我國與國際接軌的開始。我國不會以此自滿，未來將持續就我國人從事國內外之漁業落實執法外，在國際合作領域將續與歐盟合作，並積極參與國際漁業管理組織，遵守國際規範，善盡國際責任，共同打擊IUU漁業行為，確保海洋漁業生態健全，永續漁業經營。

蘇貞昌院會中表示，今年6月底歐盟終於解除我國黃牌，不只有助我漁產外銷，更讓台灣遠洋漁業能夠持續發展，「農委會與相關部會努力有成，值得肯定，我也要代表行政院感謝漁民朋友的支持與配合」。

蘇貞昌指出，台灣是漁業大國，遠洋漁船作業水域遍及世界三大洋，漁船達1,100餘艘，其中「鮪延繩釣」漁船數量更是全球排名第1，年產值約400億元，周邊產業發展影響更超過千億元，除對我國漁村經濟、就業機會及產銷貿易有相當貢獻外，也促進了外交締結及國際參與，遠洋漁業對台灣的重要性可見一斑。

蘇貞昌指示，雖然歐盟已解除我國黃牌，但黃牌的解除是我們與國際接軌的開始，政府各項管理工作仍然不能鬆懈，漁民也必須持續遵守國際規範及我國相關法令，共同善盡國際打擊非法漁業的責任，才能讓我國漁業產業永續發展。

蘇貞昌提及，漁民相當辛苦，為符合國際規範，部分漁民繳納罰款，卻沒有抗爭，是因為他們一方面瞭解要遵守國際規範，一方面也知道政府為漁業永續必須走長遠的路，非常感謝漁民朋友的諒解，也非常感謝漁會及各方面的幫忙。

蘇貞昌強調，今天如果沒有解除黃牌，而是黃牌變紅牌，不只是台灣漁業1,000億的損失，更造成台灣國際形象崩盤，損害將難以估計，他要特別感謝農委會主政、各部會合作、漁民支持，包括立法院都通過漁業三法等。

ET快訊
「我是有計畫的！」雙刀狠男刺殺鐵路勇警　移送時情緒失控暴吼
25歲鐵路警遭刺肚殞命！兇嫌妻崩潰下跪哭到癱軟：對不起
台鐵雙刀男嗆：沒手骨喔　25歲警被刺「緊抓手45秒」上車最後
怕波及乘客！鐵路警傷到臟器外露沒拔槍　肉搏到最後一刻殞命

關鍵字：蘇貞昌,黃牌警告,漁業

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「總統已經是2.0版本」蘇貞昌：蔡英文可迎向新挑戰

陳水扁不信初選民調　蔡英文喊話獨派：團結打拼才有勝選機會

總統初選廝殺3個月...蔡英文、賴清德齊喊團結拚2020大選

守承諾喊話「支持蔡英文」 賴清德展風度8萬網友湧臉書致意

蔡英文：感謝賴清德展現民主風度！也讓團隊努力做到更好

蘇貞昌行政院會當面噹韓國瑜：不要把中華民國稱為「地區」

「呼籲大家支持蔡英文！」賴清德706字感言：該是團結一致的時候了

快訊／賴清德也不弱！輸給蔡英文但贏過韓國瑜、柯文哲

快訊／不只贏賴清德！蔡英文初選民調狂勝韓國瑜、柯文哲

快訊／中華民國「地區」惹議　韓國瑜斥：口誤卻被猛打

歐告cosplay小紅帽裡的大野狼？ 阿嬤頭套包好包滿：我怕曬黑咩

謝忻「爆哭1小時」首現身　 憔悴失魂慘況曝光

老了也要做閨蜜！7女相識10年　「砸1800萬蓋別墅」一起老去

開直播戰中央！怨經費給得零零落落 韓國瑜批：寧給外人不給家人

窮媽雙手捧「融化的下巴」逃出火場　消炎藥自塗...爛肉黏胸口挺過15年

陳建州驚喜現身緬甸 大小S開心飛撲擁抱轉圈圈

黑人緊盯飛飛翔翔鍛鍊身體　范瑋琪無奈雙胞胎「很不受控」

差點成佳餚！車騎一半猛虎竄出　催油門崩潰逃25秒 網歪：車哪牌？

1400隻！金門藍孔雀19年暴增百倍 政府祭「抓1隻賞600」還能做料理！

父子「老漢凝視」比基尼妹甜笑直播　1歲弟反應9千人笑炸：廣志小新2.0

鐵路警察殉職　陳其邁不捨：政府會全力做警察的後盾

「0到6歲國家養」不符預算法？　郭台銘喊修法：同婚法不就在3個月內修了嗎？

如果沒解除歐盟漁業黃牌警告「台灣損失千億」　蘇貞昌向漁民致謝

「台灣不缺電！」　蔡英文：國民黨政治人物都逃避核廢料問題

與王金平直播促「郭王配」？　郭台銘：王金平是藍勝選不可缺少的資源

「預算就像時間，擠一擠就有」　郝龍斌讚郭台銘0-6歲國家養：極划算政策

勇警不幸殉職　蘇貞昌哀悼：年輕警察義舉「政府不會忘」

鐵路勇警殉職　蔡英文下令2項要求：更改行程前往慰問

郭台銘「0到6歲國家養」　朱立倫：台灣沒資格、也沒能力

快訊／鐵路勇警不治亡　蘇貞昌痛心：從優撫卹！10月增加260名鐵路警力

下半年債市持續上漲吸金　基金經理人：這兩種債最被看好

彭定軒不藏私／「土星」愛找碴！三種人生難關都有它（下）

25歲勇警遭刺殞命　兇嫌妻下跪掩面爆哭對不起「警察」

騎在路上好好的...黑狗衝出害她慘摔昏迷　家屬怒喊：主人出來面對

彭定軒不藏私／「土星」愛找碴！三種人生難關都有它（上）

TOYOTA Hilux皮卡台灣實車搶先看！7／31上市預計導入高規款

浪貓只躲他車下！　司機一開「壓到東西」哭了：是否餵養害到牠

深V開到胸部下！《大時代》張家瑋泳裝「挖洞露ㄦ字」

花蓮250萬就有房！青年住宅圓購屋夢　剩329戶欲購從速

托瑞斯無緣遞補傷兵進明星賽　布恩：根本是笑話！

電動機車消費者意見調查(限18歲以上)

根據經濟部工業局「電動機車產業網」資料顯示，過去五年消費者購買電動機車數量每年都呈現倍數成長，顯示一般民眾對於電動機車的接受度已大幅提高。那麼消費者對於電動機車的看法如何？《ETtoday 新聞..

政治熱門新聞

孩子真的郭家養！郭台銘霸氣：不..

0到6歲國家養！郭台銘：散盡家..

政見會／0-6歲誰養？郭台銘、..

黃光芹爆料政治獻金證人

林濁水讚韓國瑜　「草包升級到平..

鐵路勇警不治亡　徐國勇不捨：協..

直播酸沒水可玩　挺韓社團按讚破..

政見會／朱立倫1.5分鐘猛酸郭..

韓國瑜開場酸　蔡政府公審管中閔

撿到槍！朱立倫1人酸4人.....

韓國瑜：年金改革對軍公教不盡公..

郭台銘喊「好委屈」　酸朱立倫不..

政見會全文／郭台銘：再讓蔡英文..

駁二不能政治活動前朝訂王淺秋嗆

更多熱門

相關新聞

勇警不幸殉職　蘇貞昌哀悼：年輕警察義舉「政府不會忘」

台鐵152次自強號列車3日晚間8時40分行經嘉義火車站時，驚傳乘客揮刀砍警血案，25歲的鐵路警察李承翰獲報上車處理時，還遭鄭嫌揮刀刺肚，經急救後送往加護病房觀察，4日上午8時還是宣告不治殉職。行政院長蘇貞昌稍早透過臉書強調，「這一位年輕警察的義舉，政府不會忘記」。

退將赴陸管制　蘇貞昌：愛護國家是全民責任

韓國瑜批防疫經費「只給外人」　陳其邁狂搖頭：防疫不分國界

韓國瑜批中央態度差　陳其邁酸：恐怕韓市長比較關心國民黨初選

蘇貞昌預告：行車不禮讓視障者罰款7200

讀者迴響

發燒話題

龍捲風 黃曉明Angelabay 登革熱 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 王令麟 長榮罷工 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 王令麟 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 李兆基 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒

熱門新聞

鐵路警遭刺肚　4日上午宣告不治亡

即／台鐵嘉義站自強號　車廂砍人

謝忻「下跪爆哭1小時」首現身！暴瘦7kg失魂慘況曝光

臉書全球當機　FB、IG圖片出不來

25歲鐵路勇警殞命！　兇嫌妻下跪：對不起

25歲勇警殉職　同仁敬禮痛哭：任務結束了

鐵路勇警殉職！自強號揮刀男背景曝光

警被刺破肚新影片曝！消防喊4次「沒事」　乘客：加油

勇警「被捅流血」抓雙手壓制　網看影片超心疼

領不回三寶　長榮陪報案：隔天可回來飛

比特進公園人跑光　牠獨坐傻笑媽心疼

鐵路警被砍破肚　韓國瑜59字回應

快訊／持刀殺警影片曝光！嘉義男車廂狂刺滿地血

Angelababy、黃曉明遭爆「官宣離婚」

大陸拳王練喻軒約戰館長　館長曝光價碼

更多

最夯影音

更多

歐告cosplay小紅帽裡的大野狼？ 阿嬤頭套包好包滿：我怕曬黑咩

謝忻「爆哭1小時」首現身　 憔悴失魂慘況曝光

老了也要做閨蜜！7女相識10年　「砸1800萬蓋別墅」一起老去

開直播戰中央！怨經費給得零零落落 韓國瑜批：寧給外人不給家人

窮媽雙手捧「融化的下巴」逃出火場　消炎藥自塗...爛肉黏胸口挺過15年

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面