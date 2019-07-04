如果沒解除歐盟漁業黃牌警告「台灣損失千億」　蘇貞昌向漁民致謝

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者蔣婕妤／台北報導

農委會4日在行政院會指出，自104年10月我國遭歐盟列入打擊非法、未報告及不受規範（IUU）漁業不合作國家黃牌警告名單後，歷經3年9個月的台歐盟合作打擊IUU漁業諮商，我國漁業改革成果終獲歐盟執委會認同，在今年6月我國自歐盟打擊IUU漁業黃牌名單移除。行政院長蘇貞昌院會中肯定相關部會及漁民努力有成，因為若沒有解除黃牌，恐怕將造成台灣漁業1000億元的損失。

農委會說明，此次我國遭歐盟列入IUU漁業黃牌名單後，農委會帶領漁業署在「法律架構」、「管理監控措施」、「水產品可追溯性」及「國際合作」等四個面向投入。此外，政委張景森帶領打擊IUU漁業專案小組，包括外交部、經濟部、法務部、財政部、海洋委員會、勞動部、交通部及衛生福利部等各部會之協助，促使歐盟執委會肯定我國所作的努力。

農委會強調，雖然歐盟已經解除我國黃牌，但是黃牌之解除不是結束，而是我國與國際接軌的開始。我國不會以此自滿，未來將持續就我國人從事國內外之漁業落實執法外，在國際合作領域將續與歐盟合作，並積極參與國際漁業管理組織，遵守國際規範，善盡國際責任，共同打擊IUU漁業行為，確保海洋漁業生態健全，永續漁業經營。

蘇貞昌院會中表示，今年6月底歐盟終於解除我國黃牌，不只有助我漁產外銷，更讓台灣遠洋漁業能夠持續發展，「農委會與相關部會努力有成，值得肯定，我也要代表行政院感謝漁民朋友的支持與配合」。

蘇貞昌指出，台灣是漁業大國，遠洋漁船作業水域遍及世界三大洋，漁船達1,100餘艘，其中「鮪延繩釣」漁船數量更是全球排名第1，年產值約400億元，周邊產業發展影響更超過千億元，除對我國漁村經濟、就業機會及產銷貿易有相當貢獻外，也促進了外交締結及國際參與，遠洋漁業對台灣的重要性可見一斑。

蘇貞昌指示，雖然歐盟已解除我國黃牌，但黃牌的解除是我們與國際接軌的開始，政府各項管理工作仍然不能鬆懈，漁民也必須持續遵守國際規範及我國相關法令，共同善盡國際打擊非法漁業的責任，才能讓我國漁業產業永續發展。

蘇貞昌提及，漁民相當辛苦，為符合國際規範，部分漁民繳納罰款，卻沒有抗爭，是因為他們一方面瞭解要遵守國際規範，一方面也知道政府為漁業永續必須走長遠的路，非常感謝漁民朋友的諒解，也非常感謝漁會及各方面的幫忙。

蘇貞昌強調，今天如果沒有解除黃牌，而是黃牌變紅牌，不只是台灣漁業1,000億的損失，更造成台灣國際形象崩盤，損害將難以估計，他要特別感謝農委會主政、各部會合作、漁民支持，包括立法院都通過漁業三法等。