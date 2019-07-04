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台灣指標民調／國民黨初選激戰　韓國瑜31.4%小贏郭台銘

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▲▼韓國瑜、郭台銘、朱立倫、周錫瑋、張亞中。（合成圖／ETtoday資料照）

▲韓國瑜、郭台銘、朱立倫、周錫瑋、張亞中。（合成圖／ETtoday資料照）

政治中心／綜合報導

國民黨最後一場政見發表會3日正式落幕，將於7月8日至14日進行初選民調，據台灣指標民調4日公布最新調查顯示，國民黨5位總統參選人中，高雄市長韓國瑜以31.4%暫時領先，小贏郭台銘的29.5%，且在藍綠白「三腳督」的局面下，兩人支持度皆處於領先地位。

本次民調由《風傳媒》委託台灣指標民調執行，以全國年滿20歲民眾為對象，採用電腦輔助電話調查系統（CATI）進行電話訪問，並以分層隨機抽樣方式抽出電話門號後，再隨機跳號替換末2碼以作為實際撥出之門號；調查期間為7月1日至2日，共完訪1071份有效樣本，在信賴水準95%下抽樣誤差值為正負3%內。

據台灣指標民調最新調查結果顯示，國民黨5位總統參選人中，韓國瑜以31.4%的支持度領先，郭台銘的支持度為29.5%，兩人相距不到2個百分點，前新北市長朱立倫則為13%，前台北縣長周錫瑋、台大教授張亞中僅有1%的支持度。

若在藍綠白「三腳督」的局面下，讓韓國瑜、總統蔡英文、台北市長柯文哲對決，韓國瑜拿下35.7%的支持度，領先蔡英文的26.7%、柯文哲的21.2%；若是郭台銘、蔡英文、柯文哲對決，郭台銘則以30.9%的支持度領先，其次為蔡英文的23.3%，柯文哲則以18.1%墊底。也就是說，韓國瑜、郭台銘無論在何種情況下皆有領先優勢。

不過，若國民黨派前新北市長朱立倫參選2020總統，朱立倫的支持度為24.5%，不敵蔡英文的25%，柯文哲則仍以23.1%的支持度墊底。

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關鍵字：國民黨,總統,2020,朱立倫,郭台銘,韓國瑜,張亞中,周錫瑋

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