「台灣不缺電！」　蔡英文：國民黨政治人物都逃避核廢料問題

▲總統蔡英文。（圖／記者賴君欣攝）



記者陶本和／台北報導

國民黨總統初選參選人郭台銘、韓國瑜、張亞中、周錫瑋在政見會上都一致表示，重視以核養綠的公投結果，發展核電。對此，總統蔡英文4日表示，國民黨候選人對綠電、核電缺乏完整理解，資料掌握不足，更批評他們避而不談的是核廢料帶來的成本，「這些是國民黨政治人物都想逃避的問題」。

對於國民黨五位參選人都提出一致的看法，認為核四的重啟方向，是可以進一步討論的，而高雄市長韓國瑜更批評，蔡英文政府「缺德比缺電還要嚴重」。對此，蔡英文回應時也強調，這個比喻是非常不當的。

蔡英文表示，從辯論過程中，可以看出國民黨政治人物跟候選人對於綠電、核電缺乏完整理解，資料的掌握也不足，「不是不用功，就是刻意隱瞞」。

蔡英文說，綠能政策按部就班在進行，更重要的是綠能可以帶來產業的革新，如果成功會是亞洲的領頭羊，對於產業利益跟發電的穩定來源，都是非常重要的，「台灣不缺電，今天這麼熱，備轉容量還是到達10％，是滿寬裕的備轉容量」。

至於核電的風險，蔡英文說，台灣是地震帶，很多核電廠就在地震帶上，天災會非常危險；另外，國民黨政治人物都避而不談的，就是核廢料的處理成本，其實非常高，「這些都是國民黨政治人物逃避的問題」。