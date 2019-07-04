侯友宜「支持警察適時使用槍械」　悼勇警：任務結束、一路好走





▲新北市長侯友宜。（圖／新北市府提供）

政治中心／綜合報導

鐵路警察局高雄分局嘉義派出所年僅25歲的李姓員警，3日晚間8時40分遭到54歲鄭嫌揮刀貫腹，經送醫搶救後於4日上午8時27分殉職，震驚全台。對此，曾任警政署長的新北市長侯友宜4日表示，應加強警察同仁的裝備，保障他們執勤時的安全，以及支持他們適時使用槍械等武器，才能在第一時間壓制歹徒，「承翰，任務結束，一路好走。」

侯友宜4日下午1時在臉書上表示，昨晚在台鐵152次自強號列車發生的鐵路警察李承翰遭刺殉職一事，「身為警察出身的我感到萬分遺憾與難過，看到新聞畫面更是鼻酸。」對於這樣潛在的危險因子，該如何去防制，這是政府的責任；同時要檢討鐵路警察與基層警察的人力不足問題，重新調整編制。

侯友宜說，第一線警員是社會治安的最重要守護者，但執勤過程卻常處於危險環境，應加強警察同仁的裝備，保障警察執勤時的安全，以及支持警察適時使用槍械等武器，才能在第一時間壓制歹徒。警察用生死捍衛社會治安，政府有責任讓同仁有更好的配備面對生死一瞬間。「承翰，任務結束，一路好走。」

▼針對自強號揮刀男刺死警察，侯友宜表示，應加強警察同仁的裝備。（圖／翻攝自侯友宜臉書粉專）