與王金平直播促「郭王配」？　郭台銘：王金平是藍勝選不可缺少的資源

▲郭台銘出席台成細胞治療中心遷址揭幕典禮。（圖／記者李毓康攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨總統初選廝殺激烈，鴻海集團創辦人郭台銘5日將與前立法院長王金平合體開直播，外界好奇是否「郭王配」有譜？對此，郭台銘4日受訪時笑回「韓市長也有直播，怎麼不問問韓王配？」他也強調，國民黨若要贏得2020勝選，王金平是不可缺少的資源，若屆時王的資源無法整合進來，「對任何候選人都是非常大的衝擊。」

郭台銘4日出席台成細胞治療中心遷址揭幕典禮，會後受訪時，被問到5日將與王金平合體開直播，外界好奇兩人是否展開合作，郭台銘說，「韓市長也要接受他的直播，你怎麼不問問韓王配？這種東西都是大家的猜想」。

「王院長是國民黨要贏得2020勝選，不可缺少的資源。」郭台銘話鋒一轉表示，如果國民黨分裂，王金平的資源無法整合進來，對任何候選人都是非常大的衝擊，「我跟王院長除了是多年關公兄弟外，也共同做過很多事情，選舉就是兄弟爬山各自努力，只要為了讓國民黨贏得勝選，任何合作方式都有可能。」

郭台銘強調，無論如何，任何人想勝選，王金平就是不可不得的資源，「我和王院長的交情不來自政治，而是來自友誼、共同信仰，這是比政治交情更深厚的。」至於若初選落敗是否脫黨參選到底？郭台銘則說，「我會站在讓國民黨打贏這場選戰的立場，這個問題我想都沒想過。」