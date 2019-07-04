「0到6歲國家養」不符預算法？　郭台銘喊修法：同婚法不就在3個月內修了嗎？

記者楊蕓／台北報導

國民黨總統初選參選人、鴻海集團創辦人郭台銘拋出「0到6歲國家養」政見，甚至喊出「財源不夠我負責墊支」、「散盡家財也在所不惜」，遭質疑無法源依據。郭台銘4日受訪時承諾，只要選上就修法，「《同婚法》不就在3個月內過了嗎？」他強調，如果不做改變，「以現在的法令，就算做總統一點權力都沒有。」

郭台銘4日出席台成細胞治療中心遷址揭幕典禮，會後受訪時被問到「0到6歲國家養」遭質疑可能違反《預算法》時，郭台銘表示，台灣什麼事都牽涉法，但因立法時間太冗長，很多東西無法進步，他強調上任後，包括經濟、科技、預算等重大法案，其中過時的地方要進行修法，「如果不做改變，以現在的法令，就算做總統一點權力都沒有。」

「如果《同婚法》能在幾個月就通過，為何『0到6歲國家養』就不能？」郭台銘舉《同婚法》例子並強調，投資未來的小孩，就是投資國家的未來，他認為大家都沒有從大格局考慮到「閒置成本」的問題，「少子化後，有多少婦產科醫生即將失業，多少醫院設備、中小學將閒置？」

郭台銘表示，做一個領袖，要看的是不一樣的高度，要有願景、要突破，「如果很多都依法辦理，那根本不需要一個好的總統」，他說，更何況這是為了下一代的投資，不管藍綠都應該支持，這攸關國家的未來。

▲▼郭台銘出席台成細胞治療中心遷址揭幕典禮。（圖／記者李毓康攝）



