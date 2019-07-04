翁啟惠懲戒案公開審理：名譽是我第二生命，力爭到底

▲前中研院長翁啟惠（左），因懲戒案件到司法院開庭，委任律師陳守煌（右）陪同出庭。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

前中研院長翁啟惠獲得無罪確定後，4月初仍遭公懲會以未據實申報財產、迴避可能發生的利益衝突等理由，記申誡處分。但監察院訴願委員會事後撤銷對翁啟惠未據實申報財產的裁罰處分，翁啟惠因此向公懲會提出再審，公懲會也在4日公開審理。庭末翁啟惠表示，申誡處分雖然不重，但名譽是他第二生命，他無法承受錯誤懲處所帶來的傷害，所以提出再審。

本案因檢調單位2016年間偵辦生技類股股王「浩鼎生技」公司高層是否涉嫌內線交易，認為前中研院長翁啟惠疑似透過女兒賣出浩鼎股票。經過追查後，檢方認為翁啟惠先在2011年接受美國的舊識張念慈提議，以浩鼎1500張技術新股，作為交換中研院研究成果的對價；另外翁在2012年中研院長任內，以女兒當人頭收取張念慈行賄的3千張、市值9300萬元的浩鼎股票，並將中研院醣分子研究成果轉交給浩鼎。檢方因此依照2個《貪污治罪條例》「職務上收受賄賂罪」，起訴翁啟惠。

檢方起訴翁啟惠後，監察院進行調查，並在2017年9月間，以9票全數通過的方式彈劾翁啟惠，並移送公務人員懲戒委員會調查。當時監察院移送翁啟惠8個違規事實，但公懲會審理後，僅認定翁啟惠不實申報、未利益迴避等2違規事實，並在4月3日宣判，公懲會決議懲戒翁啟惠申誡。

但監察院訴願委員會卻在5月間寄出公文，指稱翁啟惠的不實申報部分經訴願後，委員會決議撤銷對翁啟惠的裁罰。翁啟惠認為公懲會根據已經撤銷的訴願決定，對他做出懲戒，明顯有疑問，因此向公懲會聲請再審，公懲會也在4日公開審理本案。

庭訊中，監察院指稱，訴願決定雖然撤銷，但卻是在5月3日做成公文，並在5月8日寄出送達，所以不影響公懲會4月間對翁啟惠記申誡的判決。至於翁啟惠也指稱，他獲得無罪確定，以及監察院訴願委員會撤銷他的裁罰，證明了起訴及移送內容都不是事實，所以希望公懲會以公正的角度重新檢視本案，還我清白。全案定於7月18日宣判。

翁啟惠庭末接受採訪時表示，「我是學術工作者也是科學家，一生追求真理與事實，非常重視學術道德與誠信，所以名譽對我來說，就是第二生命，我完全無法承受，錯誤的懲處所帶來的傷害。雖然申誡處分對一般人來說是最輕微的處分，但這申誡的理由，其實是不存在的，完全背離事實，所以我會力爭到底。」

