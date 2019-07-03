管中閔兼職案　郝明義：「固定收入」就是違法兼職

▲管中閔違法兼職案，郝明義指出，關鍵在於「固定收入」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳銘峯／台北報導

公務員懲戒委員會公開審理台大校長管中閔違法兼職遭彈劾案，管中閔在庭上說忘記自己寫過哪些文章，之後更說自己被政治迫害。對此，前國策顧問郝明義指出問題關鍵，在於管中閔擔任政務官後，就稿費領取的「固定收入」。他認為管中閔閃避問題又跳針式的說政治迫害，真是「文人無行」。

根據監察院彈劾的資料中，認為管中閔在2012年2月6日至2015年2月3日擔任行政院政務委員、經建會與國發會主委期間，多次在壹週刊上發表有償的社論文章，每年獲取約65萬元稿費。監察院認定他違法兼職，所以在今年1月15日通過彈劾，送公懲會審理。公懲會也決定本案將公開審理，2日召開準備程序庭。

管中閔在庭訊時，面對公懲會委員長石木欽要求他指認哪些文章是他所寫，但管中閔回答「時日久遠，記不清楚。」而他在庭訊後也發表聲明，跳針式的說自己被政治迫害，還說政府的作法是「深文周納」，完全不根據事實，巧妙地根據法條，入人於罪。

對此，前國策顧問郝明義3日在臉書上發文，以《文人無行，及彈劾案案名》來評論本案。郝明義認為，公懲會要求管中閔指認文章，管卻回說記不清楚，「要說因為時日久遠就記不清楚，還得回去整理資料之後才能指認，應該只有習慣抄襲的人才會出現這種問題。政治人物碰到自己迴避不了的問題就推搪記不得，是常見的事，也不值一哂。」

他批評管中閔，「一個經常以文人自居的大學校長，閃躲自己違法兼職的爭議，卻喜歡掉書袋，講『深文周納』；不顧自己應有的風行草偃的高度，不但不思澄清諸多兼職爭議，還只知跳針重複『政治迫害』，讓我只想到四個字：『文人無行』。」

郝明義指出本案關鍵，在於「固定收入」的問題。他說「當政務官，還是機關首長級的高階政務官，是不是投稿，是不是匿名發表的投稿領稿費，如果是按篇計酬，不在這次監察院彈劾的範圍之內。監察院彈劾的，是看到管仲閔在壹傳媒連續七個月每月固定領取稿費，形成固定收入，才認定是兼職。」

郝明義最後指出，「昨天審判長也完全沒有追究這個「固定收入」，難道是連監察院彈劾報告的標題都沒看？下次開庭，請不要跟著一些媒體起舞打泥巴戰，從這個根本上審理。」

