90公斤壯女殺瘦男友辯遭灌毒還被3人輪暴　判12年定讞

▲壯女持刀殺害瘦男友，判刑12年定讞。此為示意圖。（圖／pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

新北市90多公斤馮姓女子，2015年4月間與瘦弱的劉姓男友爭吵後，持陶瓷水果刀猛刺男友26刀，殺害男友。馮女殺人後伴屍16小時，清洗現場後向警方自首，但法院審理時，她又辯稱當時遭灌毒，忘記怎麼殺人。一二審均將她判刑12年、褫奪公權5年。案經上訴第三審，最高法院4日駁回上訴定讞。

判決指出，死者劉姓男子（當時61歲）身高約165公分，但身材瘦弱不到50公斤，原本住在汐止康復之家，他2013年起就與身材大自己一倍的馮女（50歲）交往。劉男突然在2015年4月間，離開康復之家住進馮女家中，5天後就遭馮女殺害。當時命案現場經過清洗，但檢警在浴室天花滿發現噴濺血跡，認為死者應該是在洗澡時，遭馮女刺殺，死者驚逃，但因死者先服用了止痛劑、安眠藥等藥物，最後躲不過馮女的毒手，身中26刀、混合出血性休克與中毒性休克死亡。

馮女投案時向警方供稱，劉男在外積欠大筆賭債，多次向她索討金錢，案發當天晚間劉男討錢未果，先罵她三字經，之後更出手推打她，她暴怒之下才拿出刀刃殺害男友。檢方依照殺人罪對她提起公訴，一審法院將她判刑12年、褫奪公權5年。

案經上訴，二審高等法院審理期間，馮女稱病，改坐輪椅出庭，也曾在開庭時遲到，讓合議庭法官在庭內等候她大駕光臨。而開庭時，馮女辯稱無罪，說因為被死者灌毒，案發當時意識不清，不知發生何事，怎麼殺人也都忘了。某次開庭還爆料，說死者找3人強姦她，還叫她「減肥去賺錢」。至於家屬也當庭要求馮女別再打電話騷擾，還詢問死者葬在何處，「人都死3年了才想祭拜，太荒謬可笑。」

二審最後駁回上訴，仍將她判刑12年、褫奪公權5年。高院二審審酌她痛下殺手刺殺死者26刀，造成永無回復之傷害，犯後至今均未與家屬和解取得諒解，難認犯後態度良好，因此維持原判。全案再上訴第三審，最高法院4日駁回上訴定讞。

