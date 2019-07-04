國軍包商刺探軍機疑籌組共諜組織　高檢署聲押獲准

▲檢調單位再破獲共諜組織，並在六月中向高院聲請羈押獲准。（圖／記者季相儒攝）

記者吳銘峯／台北報導

新北市中和區某工程公司張姓、林姓負責人，疑似遭中共吸收，藉著承攬國軍工程的機會，趁機刺探軍中的資訊、電機等軍事機密。檢調單位進行監控後，更發現他們疑似發展共諜組織。檢方在6月中緊急發動偵查行動，帶回2人秘密偵訊，訊後向高等法院聲請羈押獲准，但全案事涉機密，檢調仍秘而不宣。

本案為調查局繼2017年3月間偵破首起陸生共諜周泓旭發展共諜組織案後，再度偵破的共諜組織案。而當時周泓旭僅吸收新黨青年軍王炳忠等人，以發展共諜組織，並未交付機密，因此案件由一審地方法院管轄；但本案因有明確事證，證明張、林2人已經洩漏交付國防上機密給予中共，而且也發展共諜組織，已經構成刑法「外患罪」，故由二審高檢署偵辦。

而檢調表示，洩漏機密的工程公司，從2016至2018年間，陸續承包國防部「忠信營區阻絕設施整修工程」、空軍司令部「官兵體能訓練室整修工程」、「東澳嶺營區避雷針基座工程」、「石門營區營門設施整修工程」 、陸軍司令部「岳崙營區P庫浪板架設工程」。其中的「忠信營區」為國防部參謀本部資通電軍指揮部，主要任務為電子作戰，是國內特殊的軍事網路安全單位，若該單位的軍事機密遭洩漏，對國防安全將有重大影響，因此引起檢調重視。

有鑑於檢調單位上次偵辦周泓旭案時，搜索新黨青年軍王炳忠住家時，不僅被拒絕開門，還被王炳忠臉書網路直播，偵查行動曝光引發喧然大波。因此調查局這次行動時，特別攜帶網路遮斷器，並順利帶回張、林2人，高檢署也在6月14日聲請羈押獲准。由於事涉敏感，至今仍秘而不宣。

