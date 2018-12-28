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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

翁啟惠涉貪案贏回清白／司法終將還我最後的公義

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12/28更新

中研院前院長翁啟惠被控2012年間收受浩鼎生技公司董事長張念慈3000張股票市值9300萬元的浩鼎股票，而將中研院醣分子研究成果私相授受給浩鼎，被士林地檢署依貪污罪起訴，經過近兩年審理，今判翁啟惠無罪。 

記者宋良義、吳銘峯、王淑君／台北報導 

從呼聲最高的諾貝爾化學獎得主，到因浩鼎案被檢方以貪污罪嫌起訴，前中研院長翁啟惠遭到輿論審判，但他在在強調未曾私下交付材料給廠商，更從未做任何不法或不道德的事。他認為，是因為檢方與社會大眾對於技術移轉不了解而誤解。

2014年獲頒有「諾貝爾獎前哨站」之稱的沃爾夫化學獎，更是台灣首位獲獎者，翁啟惠的學術成就，國際學術界均認為他很有可能獲得諾貝爾化學獎，為台灣爭光，但因為被捲入浩鼎案，遭到限制出境，讓他沒有心情參與國際學術研討會，這扼殺了翁啟惠的學術生命，也扼殺了台灣可能獲得的諾貝爾獎機會。

技轉，是生技產業發展的重要手段，若非透過技轉，研究成果無法造福社會，研究的影響力有限。「因為有研究才有發明，有發明才有技轉」，這種產學合作的模式，在國外可是被大大推行，尤其在生技產業界，更是產業發展的重要手段。基礎研究技術移轉後順利發展成藥品、產品，在生技產業的成功率僅有5％～10％，因此，後續接棒的研究者、實驗者，將有大比例的失敗可能，要冒很大的風險。以國外的實例來看，研究單位完成基礎研究後，政府通常鼓勵技術移轉，讓有資金、有興趣及能力的廠商接續研究與實驗，政府就可以分散失敗風險。

▲▼司法人權人物影音專訪,中央研究院前院長翁啟惠。（圖／記者李毓康攝）

▲放棄國外的高薪卻身陷官司，前中研院長翁啟惠不後悔回台服務，「回來就是想幫忙！想幫忙台灣的研究環境跟台灣的生技產業。」（圖／記者李毓康攝）

翁啟惠在美國的多項研究，經過技轉後，發展成治療10種以上癌症的產品與疫苗；而中研院的重大技轉案中，更有一半以上都是他的研究成果。「在國外這是被鼓勵的！」翁啟惠說道，「如果一個教授研究的東西沒有價值，那會被看不起的！但在台灣好像相反，你最好不要去碰技轉，就好好花政府的錢、做研究、發表論文就算了。」對他來說，「研究就要有影響力，而影響力就是研究成果被發展成藥品、產品，造福人類！」

放棄國外的高薪，毅然決然回台灣服務，希望協助政府發展生技產業，「回來就是想幫忙！想幫忙台灣的研究環境跟台灣的生技產業。」翁啟惠說：「沒想到最後變成這樣，我完全沒有想到。」訪談的最後，問他會後悔回台灣嗎？他說：「不會，我回來就是為了要解決問題，但萬萬沒想到我自己出了問題，而且非常嚴重的被誤解……。但不會因為這樣，我就選擇不回來，不可能這樣子。」

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關鍵字：法律,人權,翁啟惠,中研院,技術移轉,技轉,產業發展,產業,起訴,浩鼎

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