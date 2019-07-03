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東森力霸案纏訟13年　東森集團總裁王令麟無罪確定

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▲▼ 王令麟，王總裁，總裁，工商時報專訪 。（圖／記者徐文彬攝）

▲纏訟多年的東森力霸案，王令麟終獲無罪確定 。（圖／記者徐文彬攝）

記者吳銘峯／台北報導

力霸東森案纏訟13年，高等法院更二審去年將東森集團總裁王令麟判處無罪，檢方上訴第三審，最高法院3日駁回檢方上訴，王令麟無罪確定。對此，王令麟表示，感謝司法終於還他清白，過程中的煎熬不足為外人道，而他因本案遭限制出境，直到8年後才因《速審法》解禁，對企業經營來說，影響海外拓展。

本案發生於2006年底，以百貨業起家的力霸集團，因資產大於負債而聲請重整，負責人王又曾、王金世英夫婦在事發前出境，滯留美國，因此留在台灣的8名子女均遭法辦。最高法院2016年將更一審王令麟等7人涉案部分撤銷發回。其中針對王令麟的撤銷理由中指出，更一審雖將王判刑3年4月，但最高法院認為本案繫屬超過8年，更一審未考慮《刑事妥速審判法》減刑；另外也對證交法新舊法比較、證交所意見書不一、犯罪所得計算問題均提出質疑，故撤銷發回更二審。

高院更二審審理時，王令麟配合傳喚出庭應訊，他在法庭上表示，「始終配合司法，尊重審判，但內心不免認為司法審判除重視法理，也應顧及人民權益的保障才對。」由於本案當年雖浩浩蕩蕩起訴、一審重判，但最後歷經三審判刑定讞部分，均為5年以下輕罪。王令麟表示，「回首本案至今，宛如一部活生生的血淚史！」而他也說，「這些年到法院開庭達600次，從無一次不到的記錄，自民國97年至今，被限制居住、限制離境，也未有任何違反紀錄。」更二審去年8月維持一審王令麟無罪。檢方上訴最高法院，最高法院3日以上訴不符程序為由，駁回檢方上訴，王令麟無罪確定。

對於無罪，王令麟表示，感謝司法終於還他清白，這些年來的煎熬不足為外人道，當年他因力霸案被起訴求刑28年，但最後終獲無罪確定。而他因本案遭限制出境，直到《刑事妥速審判法》的規定，8年後才得解禁，對企業經營來說，影響海外拓展，倍加困難。

至於王令麟委任律師謝協昌也表示，本件內線交易的股票均為公司所購買，王令麟本人並無買賣股票；而在所謂的重大消息公布後，公司並未賣出任何一張股票，甚至還持續買進。而本案中並無任何股票交易的獲利，價格波動不到1％，確實不構成內線交易。

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關鍵字：法律,人權,力霸,東森,無罪,王令麟,更審

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