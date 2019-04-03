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翁啟惠雖無罪確定　公務人員懲戒委員會仍懲處申誡

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▲▼翁啟惠出庭。（圖／記者黃克翔攝）

▲翁啟惠無罪，但仍遭公懲會記申誡處分。（圖／記者黃克翔攝）

記者吳銘峯／台北報導

前中研院長翁啟惠涉及浩鼎案，一審無罪，檢方放棄上訴二審，翁啟惠今年初獲得無罪確定。雖然刑案部分無罪確定，但公務人員懲戒委員會仍調查翁啟惠是否有行政責任，全案於3日宣判。公懲會認為他無據實申報財產，並迴避可能發生的利益衝突，因此記申誡處分。

本案因生技類股股王「浩鼎生技」公司，在2016年2月間的乳癌新藥解盲失敗，影響股價。檢調單位懷疑浩鼎高層疑似藉機出脫持股規避損失，因此進行偵辦。偵辦過程赫然發現，前中研院長翁啟惠疑似透過女兒翁郁琇，賣出浩鼎股票，也涉及內線交易。

檢方追查後，認為翁啟惠先在2011年接受美國的舊識張念慈提議，以浩鼎1500張技術新股，作為交換中研院研究成果的對價；另外翁在2012年中研院長任內，以女兒當人頭收取張念慈行賄的3千張、市值9300萬元的浩鼎股票，並將中研院醣分子研究成果轉交給浩鼎。檢方因此依照2個《貪污治罪條例》「職務上收受賄賂罪」，起訴翁啟惠。

案經士林地院審理，去年底一審判決翁啟惠無罪。檢察總長江惠民針對本案召開多次專案會議，最後決定放棄上訴，翁啟惠獲判無罪確定。

另外監察院也調查翁啟惠的行政責任，並在2017年9月間，以9票全數通過的方式彈劾翁啟惠，並移送公務人員懲戒委員會調查。而雖然翁啟惠沒有刑責，但公懲會仍調查行政責任。全案於3日宣判，公懲會認為他透過私人關係持有浩鼎股票529張，另外女兒也持有3000張浩鼎股票，均未據實申報；而他在技術移轉給浩鼎時，也沒有規避可能產生的利益衝突，因此公懲會認為他具有兩項疏失，記申誡處分。
 

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