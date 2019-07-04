快訊／鐵路勇警不治亡　蘇貞昌痛心：從優撫卹！10月增加260名鐵路警力

▲李警忍痛制伏眼鏡男。（圖／記者張君豪翻攝、李姓員警臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

台鐵152次自強號列車3日晚間8時40分行經嘉義火車站時，驚傳乘客揮刀砍警血案，25歲的鐵路警察李承翰獲報上車處理時，還遭鄭嫌揮刀刺肚，經急救後送往加護病房觀察，4日上午8時還是宣告不治殉職。行政院長蘇貞昌4日在行政院會中對此表示痛心，除了強調一定要從優撫恤，他也特別指出，10月預計增加兩百六十名警力投入鐵路警察局。

3日晚間54歲的鄭姓男子因未購票搭車被抓包，遭列車長要求補票，為此失控在車廂內大聲咆哮，當25歲的鐵路警察李員獲報上車處理時，還遭鄭嫌揮刀刺肚，當場臟器外露，經急救後送往加護病房觀察，但4日上午8時許，李員情況急轉直下，因大量失血，最後宣告不治殉職。

針對不幸事件，行政院發言人Kolas Yotaka 院會後記者會轉述，蘇貞昌會中表達深感痛心，對年輕員警不幸殉職表達深切哀悼之意，他說，這是沒有人願意聽到與看到的事情，員警執勤中居然被刺一刀，蘇院長知道李承翰生日快要到了，他特別指示內政部長徐國勇前往慰問致哀，一定要從優撫卹。

蘇貞昌針對事件強調，為了防範類似不幸事件再次發生，要增加公共運輸警力，十月預計增加兩百六十名警力投入鐵路警察局，會中他也再次叮囑內政部，一定要保障員警持勤安全，對於裝備設備都要確實改善，保護乘客安全同時也要維護警察安全。