等不及增援鐵警...260人10月才能到　警署長慰問家屬一度說不出話

記者洪靖宜、吳奕靖／嘉義報導

台鐵嘉義站3日晚間152次自強號到站時發生砍人事件，54歲鄭姓民眾情緒失控持刀襲警，造成25歲鐵路警李承翰大量出血送醫，經搶救後仍於4日上午8時27分宣告不治身亡，警政署長陳家欽4日11點多到殯儀館慰問李承翰家屬，受訪一開始，陳家欽臉色凝重，一度說不出話來，他提到內心相當傷痛，李承翰即使受重傷還是保護乘客，後續也會以最高撫卹來處理。



▲警政署長陳家欽。（圖／記者吳奕靖攝）

警政署長陳家欽11點多到殯儀館，臉色相當凝重，先到家屬休息室慰問李承翰家屬，陳家欽要接受訪問時，一度講不出話來，久久才說「此時此刻，內心是傷痛」，他提到「英勇的李承翰為了保護乘客的安全，已經身受重傷，還不顧自己的安危，奪刀堅持到最後一刻，這樣的一個精神，這樣的一個工作態度，讓我們非常的敬佩，我要代表全國警察同仁，向李承翰致敬」。

▲警政署長陳家欽慰問家屬。（圖／記者吳奕靖攝）

陳家欽提到，有關於嫌犯的部分，「我在這裡要呼籲我們的司法機關，對於攻擊警察一定要嚴懲制裁，否則我們警察同仁在每一個工作崗位上，都可能會面臨很多不確定的因素跟危險性，所以除了我們自己要訓練，加強相關的法律也要保障，後續內政部部長也指示會用最高的撫卹來辦理，我們也會好好的表彰我們英勇承翰，他為這個國家、為這個社會為我們人民犧牲奉獻，他的精神永遠存在我心裡，承翰很了不起」。

至於當下只有一位鐵路警察，人力上是否符合執行規定，陳家欽也表示一切都符合規定「不過鐵路警察局警力確實是比較單薄，但是我們行政院蘇貞昌院長已經了解，所以我們從今年明年會增加260名員警」。而根據了解，鐵路警察局編制6百多名，高雄分局現有編制179名，嘉義屬中型所，到六月底包含所長9位，因應台高鐵運量大，有提出260位員警增額，但是要等到10月才補進。

陳家欽補充，將成立治喪委員會，其他喪葬事宜也都尊重家屬，也會跟鐵路警察局研究，針對李承翰表現、對社會貢獻和犧牲，都會很隆重、嚴肅來辦理，至於是否入忠烈祠？陳家欽也說會跟家屬討論。