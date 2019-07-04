鐵路勇警殉職　黃敏惠探視家屬「嘆氣落淚」：期望警察執勤有好環境

記者吳奕靖、洪靖宜、翁聖勳／嘉義報導

台鐵3日晚間發生乘客持刀刺警事件，152次自強號列車行經嘉義火車站時，54歲的鄭姓男子未購買車票被列車長要求補票，卻情緒失控大聲咆哮，這時25歲的鐵路警察李員獲報上車處理，遭鄭嫌持刀刺肚，經加護病房急救後仍於4日上午8時許宣告不治殉職。嘉義市長黃敏惠在中午時段前往探視李員家屬，落淚表示「期望警察同仁執勤能有一個最好的環境」。

▲嘉義市長黃敏惠前往探視家屬。（圖／記者吳奕靖攝，下同）

事發當時，鄭嫌右手持刀，而李員則是拚命緊握嫌犯手腕，不讓刀刃靠近，雙方在車廂窄小的走道僵持、不斷拉扯；這時台鐵呂姓佐理從後方上車猛打鄭嫌頭部，但混亂中李員仍被刀刃刺入臟器外露，腹部留下5公分長的刀傷，全身血癱倒在地，經醫院搶救仍不治身亡。

▲李姓員警不幸殉職。（圖／記者張君豪翻攝、李姓員警臉書）

黃敏惠前往探視家屬，先是嘆一口氣，「唉～昨天晚上我們第一時間掌握訊息，我們政府能做的會全力來協助，也期望讓我們所有警察同仁在執勤的時候，能有一個最好的環境，讓所有人安心，能保護人民的安全，在這邊我們能做的，我們也會全力來支援。」

▲黃敏惠哽咽的說「會全力協助家屬」。

黃敏惠眼眶全濕紅，一度拿起面紙擦拭眼淚。她說，「我們會協助撫慰家屬，昨天第一時間消防局在8點49分接到通報，我們大家也都在祈願他能夠平安度過，但不幸的事情還是發生了，警察、消防局所有同仁都在關注，我們也會全力協助。」

面對記者提問，家屬有提出任何需求嗎？黃敏惠則說，「他們非常善良，非常感謝各界關心，有許多電話湧進來願意主動協助，他們也非常感謝，我們會盡量協助家屬所有的後事。」她還提到，「家屬昨天晚上都沒有睡覺，我覺得他們現在非常的痛，也沒有說到任何事，他們只希望他們是最後一個，不要再有人民和員警遭到任何傷害，我想現在先讓他們休息一下。」

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