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社會 社會焦點 保障人權

躁鬱夫一刀捅斃英勇警！鄰曝兇嫌家傳「淒厲哭聲」　妻淚跪：希望社會原諒

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記者莊智勝／嘉義報導

台鐵152次自強號列車3日晚間8時40分爆發殺警案，有躁鬱症病史的鄭姓嫌犯（54歲）因逃票被抓包，竟情緒失控抽出水果刀刺殺鐵路警察李承翰（25歲）；今（4日）早，李員因失血過多殉職，宣告不治。鄭嫌妻子聞訊後不住顫抖，見到媒體鏡頭立刻下跪致歉，表示丈夫是因近日收不到帳款、經濟壓力大才會情緒失控，希望社會大眾能夠原諒，因為丈夫平常真的是一個很老實、認真工作的人。

▲▼ 鄭嫌妻子下跪痛哭。（圖／記者林悅翻攝）

▲鄭妻一早就在家中放聲痛哭，見到媒體來訪，還立即下跪致歉，哭求社會大眾諒解。（圖／記者林悅翻攝）

鄭嫌3日晚間未購票即入站搭乘自強號列車北上，途中遭到列車長查獲，要求其在嘉義站下車補票，不料鄭嫌卻因此暴怒，與前來現場處理的員警李承翰爆發激烈扭打，還以水果刀貫入李員上腹部，雖然傷口僅有約5公分長，但是刀刃深及肝臟，還捅破下腔靜脈，導致李員血流不止，待救護人員趕抵現場時已經臉色慘白、嘴唇全無血色，一度OHCA命危，經搶救一夜後，仍於4日上午8時許宣告不治，英勇殉職。

案發後鄭嫌立即遭到支援警力壓制、逮捕，4日上午移送時情緒又再度失控，不斷扭動身軀亂吼大叫，甚至對著媒體鏡頭脫口怒吼「我是有計畫的」，身旁押解的員警還一度拍他肩膀示意冷靜。

▲▼嘉義鐵路殺警嫌移送，大喊「我是有計畫的」。（圖／東森新聞）

▲鄭嫌4日一早移送時再度失控，大吼「我是有計畫的」。（圖／東森新聞）

媒體4日上午也前往鄭嫌位於台南市安南區住處堵訪，才剛到住家門口還未按鈴，就聽聞屋內傳來鄭妻陣陣淒厲哭聲；鄭妻一見到媒體大陣仗來訪，當即掩面下跪痛哭，不斷向殉職的英勇員警、家屬道歉。

鄭妻哽咽地表示，丈夫從事冷氣裝修，是做配電的，因此身上才會帶有切割電線的小刀及水果刀；而丈夫與自己的生活都不好過，她患有憂鬱症，先前曾有輕生紀錄，至今仍在服藥控制病情，丈夫則是罹患躁鬱症，多年前雖有就醫，但近2年來他自覺病況好轉，因此自行停藥，怎料竟會情緒失控暴走，鑄下大錯。

▲▼無碼版／台鐵自強號列車嘉義站，鄭嫌持刀殺警，25歲李姓鐵路警察不治身亡。（圖／翻攝李姓員警臉書）

▲▼無碼版／台鐵自強號列車嘉義站，鄭嫌持刀殺警，25歲李姓鐵路警察不治身亡。（圖／翻攝李姓員警臉書）

▲遭刺殺殉職的勇警李承翰僅有25歲，大好人生才正要開始。（圖／翻攝李姓員警臉書）

拿出藥袋，鄭妻雙手不斷顫抖，痛哭著向現場媒體訴說家境，丈夫平時努力在外做工，但卻有許多帳款都收不回來，因此經濟壓力很大，猜測可能是因此躁鬱症才會復發。鄰居也表示，在新聞曝光後，一大清早就聽到鄭妻在屋內痛哭，而她就讀大學的女兒不捨母親難過，還頻頻在旁安慰，勸她想開一點。

對於鄭嫌為何會逃票搭車，3日晚間又是要前往哪裡？鄭妻則說，她不知道丈夫為何會出門、不知他要去哪，也不敢問他；雖然斷送25歲年輕勇警的一條生命，但鄭妻仍是下跪哭求社會大眾原諒丈夫，「他平常真的是一個很老實、很認真工作的人！」

台南市社會局也指出，經查後確認鄭嫌是列冊中的低收入戶，但非高風險家庭，過去，過去也未有通報紀錄；今全案曝光後，鄭嫌家屬情緒大受影響，加上鄭妻又患有憂鬱症，目前已先指派社工前往安撫、關懷。

▲▼ 老公刺死25歲警！　兇嫌妻「拿出藥單」手一直抖：他病情發作，平常很古意 。（圖／記者林悅翻攝）

▲▼ 老公刺死25歲警！　兇嫌妻「拿出藥單」手一直抖：他病情發作，平常很古意 。（圖／記者林悅翻攝）

▲▼ 台鐵殺警案，兇嫌老婆下跪道歉。（圖／記者林悅翻攝）

▲鄭妻患有憂鬱症，拿著藥單的手還不停地顫抖；目前社會局已經派遣社工前往訪視、關懷。（圖／記者林悅翻攝）

ET快訊
「我是有計畫的！」雙刀狠男刺殺鐵路勇警　移送時情緒失控暴吼
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台鐵雙刀男嗆：沒手骨喔　25歲警被刺「緊抓手45秒」上車最後
怕波及乘客！鐵路警傷到臟器外露沒拔槍　肉搏到最後一刻殞命

關鍵字：台鐵,自強號,補票,警察,臟器外露,嘉義

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