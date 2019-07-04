25歲勇警遭刺殞命　兇嫌妻下跪掩面爆哭對不起「警察」

▲鄭嫌的妻子崩潰跪地掩面哭喊：對不起警察。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台鐵152次自強號列車7月3日晚間8時40分行經嘉義火車站時，發生一起事故，25歲的李姓員警處理補票糾紛時，遭54歲鄭姓嫌犯刺破肚身亡，而鄭嫌的妻子4日上午崩潰跪地哭喊：「對不起警察」！

鄭嫌妻子4日下跪崩潰痛哭，過程中還一度哭到癱軟，鄭妻情緒崩潰哭喊：「我對不起警察，我也很痛苦，我不知道，經濟壓力很重，我不知道他症狀發作…我很痛苦，他長期沒吃藥，我不知道他這麼嚴重，我想說明天要去拿他的診斷證明書。」

▲鄭妻指出，她夫妻2人都患憂鬱症，先生一段時間沒吃藥，她不知道這麼嚴重，應是經濟壓力太大而發病造成。

鄭妻指出，她夫妻2人都患憂鬱症，先生一段時間沒吃藥，她不知道這麼嚴重，應是經濟壓力太大而發病造成。她先生平時有在工作，好是做「配電」工作，詳細情況她不敢問，因為先生經濟壓力大，問太多會生氣，她並不知先生為何要去嘉義，因3日早上出門就無消息，她還去請三分局警方協尋。

鄭妻強調，她們夫妻都有病，她都有固定服藥，但先生很久沒吃藥，因也有去工作，以為好好的，所以沒有特別注意，沒想到會發作，雖然有向社會局申請低收，但因2個孩子都讀大學，房子也是租的，生活經濟壓力很大，且工作常收不到錢，所以經濟壓力大，可能因此才發病犯案。鄭妻痛哭說，她的先生是一位老實人認真的人，沒想到他會殺人。

▲鄭嫌鄰居指鄭嫌平日未與鄰居互動，每天都是默默騎車出門工作。

據鄭嫌鄰居指出，鄭嫌平日不與鄰居互動，很少看到鄭嫌，鄭嫌每天都是默默出門，騎機車外出工作，鄭妻則會與鄰居互動聊天，鄭嫌一家四口在該處租屋應有10多年，看起來沈默老實，沒想到會出這種事，鄭妻夫妻都有憂鬱症，也是低收入戶，也是「可憐人」，鄰居認為是突發狀況，對於受害的警察，政府應以因公殉職從優撫恤。

據了解，鄭妻指稱3日有向市警三分局請求協尋她先生，對此三分局警方證實確有此事，但其於偵查不公開，其他不便透露。此外，鄭妻說鄭嫌3日上午有前往市警三分局安南派出所找警方，對此警方則表示，鄭嫌的確有到安南派出所，並向警員訴說一些事，但員警對鄭嫌所言內容一直無法「理解」，只好默默傾聽鄭嫌所言，並請家屬將鄭嫌帶回家。

台南市社會局針對台鐵發生乘客砍警事件指出，嫌犯為列冊中低收入戶，非高風險家庭列管案、過去也無通報紀錄。由於嫌犯家屬受到砍警事件影響，心情不穩，社會局獲報後已指派社工連結社會資源前往安撫、關懷家屬情緒。（本文於13時更新）