　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

兩岸一家親基本態度　柯文哲喊話善待台灣人民

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者陳家祥／上海報導

台北上海雙城論壇4日登場，台北市長柯文哲、上海市長應勇在致詞時不約而同都提到兩岸一家親，但細看柯的致詞，還提到「在既有的政治基礎上，繼續推動兩岸和平發展」，引發外界好奇。對於該「維持既有政治基礎」，是否是指九二共識？柯文哲說，作為文明國家，簽的協約還是算，「只是表明我們是守法，大概這意思，並沒有涉及政治表態。」

柯文哲致詞時提到，兩岸的交流必須要有延續性，和政策的穩定性，尊重過去已簽訂的協議和互動的歷史，在既有的政治基礎上，繼續推動兩岸和平發展，共同追求兩岸人民更美好的未來。

柯文哲接著表示，一向認為要「促進交流、增加善意」，秉持「互信的態度」及「兩岸一家親」的理念，彼此「互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解」，只要是有利於增進雙方人民福祉，只要是有利於推動兩岸關係和平發展，身為台北市長的我都會盡最大努力去做。

▲▼柯文哲雙城論壇演講。（圖／ETtoday攝影中心）

▲柯文哲雙城論壇演講。（圖／ETtoday攝影中心）

對於所謂「維持既有政治協議跟基礎」，是否是指九二共識？柯文哲會後接受媒體聯訪時解釋，作為文明國家，簽的協約還是算，「所以我們在尊重過去互動的歷史，更重要是有簽訂合約，還是不能因為政黨輪替作變更，這才是文明國家該有的現象」；他強調，這只是表明我們是守法，大概這意思，並沒有涉及政治表態。

另外，此次致詞重提「兩岸一家親」，該論述是否為底線？此外，是否為了避免被抹紅而打安全牌？柯文哲說，「兩岸一家親」是一種態度的表示，「就是說我們還是希望…，兩邊同文同種，在沒有爭議的項目，我在出發前就講很清楚，目前整個經貿往來實在太密切。」

柯文哲表示，這次來上海要拜訪台資企業，連這棟旅館都是台資辦的，還有台商的學校，甚至還有台灣人在大陸蓋廟。柯說，想想看，有200萬台灣人在大陸生活，單單上海地區就70萬人，當然有38萬陸配在台灣，「所以這也是跟大陸表明，欸我們台灣人在大陸你好好照顧，你陸配在台灣或是到台灣旅遊的，一年幾百萬人次我們一樣會善待他們。」

「所以是說，最起碼保障雙方的福利。」柯文哲強調，兩岸一家親是一種基本態度，就是我會善待你的人民，但是也希望你善待我們台灣的人民，「台灣整體利益、人民最大福祉，還是我們思考最重要的原則。」
 

▲▼柯文哲雙城論壇開幕式會後受訪。（圖／ETtoday攝影中心）

▲柯文哲雙城論壇開幕式會後受訪。（圖／ETtoday攝影中心）

ET快訊
「我是有計畫的！」雙刀狠男刺殺鐵路勇警　移送時情緒失控暴吼
25歲鐵路警遭刺肚殞命！兇嫌妻崩潰下跪哭到癱軟：對不起
台鐵雙刀男嗆：沒手骨喔　25歲警被刺「緊抓手45秒」上車最後
怕波及乘客！鐵路警傷到臟器外露沒拔槍　肉搏到最後一刻殞命

關鍵字：柯文哲,柯P,台北市,2019雙城,上海,台北市

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

鐵路警察殉職　陳其邁不捨：政府會全力做警察的後盾

「0到6歲國家養」不符預算法？　郭台銘喊修法：同婚法不就在3個月內修了嗎？

如果沒解除歐盟漁業黃牌警告「台灣損失千億」　蘇貞昌向漁民致謝

「台灣不缺電！」　蔡英文：國民黨政治人物都逃避核廢料問題

與王金平直播促「郭王配」？　郭台銘：王金平是藍勝選不可缺少的資源

「預算就像時間，擠一擠就有」　郝龍斌讚郭台銘0-6歲國家養：極划算政策

勇警不幸殉職　蘇貞昌哀悼：年輕警察義舉「政府不會忘」

鐵路勇警殉職　蔡英文下令2項要求：更改行程前往慰問

郭台銘「0到6歲國家養」　朱立倫：台灣沒資格、也沒能力

快訊／鐵路勇警不治亡　蘇貞昌痛心：從優撫卹！10月增加260名鐵路警力

歐告cosplay小紅帽裡的大野狼？ 阿嬤頭套包好包滿：我怕曬黑咩

謝忻「爆哭1小時」首現身　 憔悴失魂慘況曝光

老了也要做閨蜜！7女相識10年　「砸1800萬蓋別墅」一起老去

開直播戰中央！怨經費給得零零落落 韓國瑜批：寧給外人不給家人

窮媽雙手捧「融化的下巴」逃出火場　消炎藥自塗...爛肉黏胸口挺過15年

陳建州驚喜現身緬甸 大小S開心飛撲擁抱轉圈圈

黑人緊盯飛飛翔翔鍛鍊身體　范瑋琪無奈雙胞胎「很不受控」

差點成佳餚！車騎一半猛虎竄出　催油門崩潰逃25秒 網歪：車哪牌？

1400隻！金門藍孔雀19年暴增百倍 政府祭「抓1隻賞600」還能做料理！

父子「老漢凝視」比基尼妹甜笑直播　1歲弟反應9千人笑炸：廣志小新2.0

鐵路警察殉職　陳其邁不捨：政府會全力做警察的後盾

「0到6歲國家養」不符預算法？　郭台銘喊修法：同婚法不就在3個月內修了嗎？

如果沒解除歐盟漁業黃牌警告「台灣損失千億」　蘇貞昌向漁民致謝

「台灣不缺電！」　蔡英文：國民黨政治人物都逃避核廢料問題

與王金平直播促「郭王配」？　郭台銘：王金平是藍勝選不可缺少的資源

「預算就像時間，擠一擠就有」　郝龍斌讚郭台銘0-6歲國家養：極划算政策

勇警不幸殉職　蘇貞昌哀悼：年輕警察義舉「政府不會忘」

鐵路勇警殉職　蔡英文下令2項要求：更改行程前往慰問

郭台銘「0到6歲國家養」　朱立倫：台灣沒資格、也沒能力

快訊／鐵路勇警不治亡　蘇貞昌痛心：從優撫卹！10月增加260名鐵路警力

新光三越新總座　確定由吳昕陽接任

躁鬱夫一刀捅斃英勇警！鄰曝兇嫌家傳「淒厲哭聲」　妻淚跪：希望社會原諒

等不及增援鐵警...260人10月才能到　警署長慰問家屬一度說不出話

朴有天擺脫吸毒案陰霾！　曝光近照「憔悴模樣」全消

宏都拉斯捕蝦船翻覆...26死！疑超載+天氣惡劣造成海難

謝金燕45歲逆生長！　挖肩背心「雪白側乳」滑出辣爆

下半年債市持續上漲吸金　基金經理人：這兩種債最被看好

彭定軒不藏私／「土星」一輩子找你碴！遇上流年逼你變強大（下）

25歲勇警遭刺殞命　兇嫌妻下跪掩面爆哭對不起「警察」

騎在路上好好的...黑狗衝出害她慘摔昏迷　家屬怒喊：主人出來面對

電動機車消費者意見調查(限18歲以上)

根據經濟部工業局「電動機車產業網」資料顯示，過去五年消費者購買電動機車數量每年都呈現倍數成長，顯示一般民眾對於電動機車的接受度已大幅提高。那麼消費者對於電動機車的看法如何？《ETtoday 新聞..

政治熱門新聞

孩子真的郭家養！郭台銘霸氣：不..

0到6歲國家養！郭台銘：散盡家..

政見會／0-6歲誰養？郭台銘、..

黃光芹爆料政治獻金證人

林濁水讚韓國瑜　「草包升級到平..

鐵路勇警不治亡　徐國勇不捨：協..

直播酸沒水可玩　挺韓社團按讚破..

韓國瑜開場酸　蔡政府公審管中閔

政見會／朱立倫1.5分鐘猛酸郭..

撿到槍！朱立倫1人酸4人.....

韓國瑜：年金改革對軍公教不盡公..

郭台銘喊「好委屈」　酸朱立倫不..

政見會全文／郭台銘：再讓蔡英文..

駁二不能政治活動前朝訂王淺秋嗆

更多熱門

相關新聞

談經貿雙城論壇學不夠　柯P還想再訪陸

台北上海雙城論壇4日登場，台北市長柯文哲在致詞時細數兩市10年來交流的細節，會後受訪時還說，大陸這邊有一個長三角辦公室，「我還特別跟應市長說，現在只是在籌備階段，等到真的設好以後我們要再來看看。」

台商挺九二共識　柯文哲：更認同錢

雙城論壇登場　柯P、應勇都提兩岸一家親

推高雄版雙城論壇　韓兩岸小組赴滬取經

全文／5互相、一家親　柯P：努力推動兩岸和平

讀者迴響

發燒話題

龍捲風 黃曉明Angelabay 登革熱 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 王令麟 長榮罷工 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 王令麟 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 李兆基 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒

熱門新聞

鐵路警遭刺肚　4日上午宣告不治亡

即／台鐵嘉義站自強號　車廂砍人

謝忻「下跪爆哭1小時」首現身！暴瘦7kg失魂慘況曝光

臉書全球當機　FB、IG圖片出不來

25歲勇警殉職　同仁敬禮痛哭：任務結束了

25歲鐵路勇警殞命！　兇嫌妻下跪：對不起

鐵路勇警殉職！自強號揮刀男背景曝光

警被刺破肚新影片曝！消防喊4次「沒事」　乘客：加油

勇警「被捅流血」抓雙手壓制　網看影片超心疼

領不回三寶　長榮陪報案：隔天可回來飛

比特進公園人跑光　牠獨坐傻笑媽心疼

鐵路警被砍破肚　韓國瑜59字回應

Angelababy、黃曉明遭爆「官宣離婚」

大陸拳王練喻軒約戰館長　館長曝光價碼

快訊／持刀殺警影片曝光！嘉義男車廂狂刺滿地血

更多

最夯影音

更多

歐告cosplay小紅帽裡的大野狼？ 阿嬤頭套包好包滿：我怕曬黑咩

謝忻「爆哭1小時」首現身　 憔悴失魂慘況曝光

老了也要做閨蜜！7女相識10年　「砸1800萬蓋別墅」一起老去

開直播戰中央！怨經費給得零零落落 韓國瑜批：寧給外人不給家人

窮媽雙手捧「融化的下巴」逃出火場　消炎藥自塗...爛肉黏胸口挺過15年

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面