兩岸一家親基本態度　柯文哲喊話善待台灣人民

記者陳家祥／上海報導

台北上海雙城論壇4日登場，台北市長柯文哲、上海市長應勇在致詞時不約而同都提到兩岸一家親，但細看柯的致詞，還提到「在既有的政治基礎上，繼續推動兩岸和平發展」，引發外界好奇。對於該「維持既有政治基礎」，是否是指九二共識？柯文哲說，作為文明國家，簽的協約還是算，「只是表明我們是守法，大概這意思，並沒有涉及政治表態。」

柯文哲致詞時提到，兩岸的交流必須要有延續性，和政策的穩定性，尊重過去已簽訂的協議和互動的歷史，在既有的政治基礎上，繼續推動兩岸和平發展，共同追求兩岸人民更美好的未來。

柯文哲接著表示，一向認為要「促進交流、增加善意」，秉持「互信的態度」及「兩岸一家親」的理念，彼此「互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解」，只要是有利於增進雙方人民福祉，只要是有利於推動兩岸關係和平發展，身為台北市長的我都會盡最大努力去做。

▲柯文哲雙城論壇演講。（圖／ETtoday攝影中心）

對於所謂「維持既有政治協議跟基礎」，是否是指九二共識？柯文哲會後接受媒體聯訪時解釋，作為文明國家，簽的協約還是算，「所以我們在尊重過去互動的歷史，更重要是有簽訂合約，還是不能因為政黨輪替作變更，這才是文明國家該有的現象」；他強調，這只是表明我們是守法，大概這意思，並沒有涉及政治表態。

另外，此次致詞重提「兩岸一家親」，該論述是否為底線？此外，是否為了避免被抹紅而打安全牌？柯文哲說，「兩岸一家親」是一種態度的表示，「就是說我們還是希望…，兩邊同文同種，在沒有爭議的項目，我在出發前就講很清楚，目前整個經貿往來實在太密切。」

柯文哲表示，這次來上海要拜訪台資企業，連這棟旅館都是台資辦的，還有台商的學校，甚至還有台灣人在大陸蓋廟。柯說，想想看，有200萬台灣人在大陸生活，單單上海地區就70萬人，當然有38萬陸配在台灣，「所以這也是跟大陸表明，欸我們台灣人在大陸你好好照顧，你陸配在台灣或是到台灣旅遊的，一年幾百萬人次我們一樣會善待他們。」

「所以是說，最起碼保障雙方的福利。」柯文哲強調，兩岸一家親是一種基本態度，就是我會善待你的人民，但是也希望你善待我們台灣的人民，「台灣整體利益、人民最大福祉，還是我們思考最重要的原則。」



▲柯文哲雙城論壇開幕式會後受訪。（圖／ETtoday攝影中心）