雙城論壇登場　柯文哲、應勇都提兩岸一家親

▲雙城論壇開幕式。（圖／記者宋良義攝）

記者陳家祥／上海報導

2019台北上海雙城論壇4日正式登場，台北市長柯文哲、上海市長應勇共同出席。首先致詞的應勇表示，將始終秉持兩岸一家親理念，為台灣同胞在賞海的學習創業就業和生活提供與上海市民同等待遇；而柯文哲也表示，秉持「互信的態度」及「兩岸一家親」的理念，彼此「互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解」，只要是有利於增進雙方人民福祉、有利推動兩岸關係和平發展，都會盡最大努力去做。

應勇致詞時表示，兩市交流10年有成，2010年以來，在上海與台北兩地的精心培育和打造下，上海台北城市論壇成為兩市間重要的機制化交流平台，雙方真誠交流共同進步。他也強調，兩岸同胞同是一家人，親望親好，我們將始終秉持兩岸一家親理念，為台灣同胞在上海的學習創業就業和生活提供與上海市民同等待遇，促進滬台的經濟文化交流合作，將繼續支持台商來滬投資。

而柯文哲致詞則表示，兩岸的交流必須要有延續性，和政策的穩定性，尊重過去已簽訂的協議和互動的歷史，在既有的政治基礎上，繼續推動兩岸和平發展，共同追求兩岸人民更美好的未來。我一向認為要「促進交流、增加善意」，秉持「互信的態度」及「兩岸一家親」的理念，彼此「互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解」，只要是有利於增進雙方人民福祉，只要是有利於推動兩岸關係和平發展，身為台北市長的我都會盡最大努力去做。

「我推動兩岸交流的目的，就是想讓大家可以和平相處，讓人民過好一點的生活。」柯文哲說，畢竟兩岸和平發展還是兩岸人民共同的期望。當然，彼此間有隔閡一時不易解決，但這些問題不應影響兩岸的合作交流。

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