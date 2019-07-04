談經貿雙城論壇學不夠　柯文哲：長三角辦公室設好還要再來

記者陳家祥／上海報導

台北上海雙城論壇4日登場，台北市長柯文哲在致詞時細數兩市10年來交流的細節，會後受訪時還說，大陸這邊有一個長三角辦公室，「我還特別跟應市長說，現在只是在籌備階段，等到真的設好以後我們要再來看看。」

柯文哲致詞時表示，透過本屆的雙城論壇，擴大合作範圍，跨出上海市，走訪長江三角洲的崑山與洋山港。長三角是中國大陸第一大經濟圈，生產總額佔全中國大陸20%。而雙城論壇是目前兩岸間唯一的正式溝通平台，擴大雙方交流的區域範圍，將有助於兩岸更近一步的互動與合作。

會後受訪時，大陸媒體問到此行參訪後，對於未來台北、上海雙方未來如何進一步合作？柯文哲說，此行最重要是北台灣跟長三角的經貿合作，「我知道大陸這邊有一個長三角辦公室我還特別跟應市長說，現在只是在籌備階段，等到真的設好以後我們要在來看看。」

▲柯文哲雙城論壇演講。（圖／ETtoday攝影中心）

「目前是世界上城市的競爭，要達到1000萬人口才有競爭力，所以單單台北市270萬人口在市解產生的城市競爭力還是不夠。」柯文哲說，要有區域治理的概念，將來北台灣區域治理，既然大陸方面長三角辦公室已經設立在籌備，我們到時候會再來學習一下，這是最重要。

「另外一點，目前長三角占中國大陸GDP 20%。」柯文哲笑說，有人開玩笑說上海市佔全中國的土地不到千分之一，可是繳的稅是十分之一，「表示說經貿實力相當強勁，不可諱言這地方還是中國大陸經濟發展最前進的地方」，對台灣來講在經貿學習上，是很重要的學習對象，「到時候回去會再做檢討，看那需要學習會再派團來，再請上海台辦幫忙協調。」

▲台北市長柯文哲在雙城論壇開幕式後，接受媒體聯訪。（圖／記者陳政錄攝）