　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

談經貿雙城論壇學不夠　柯文哲：長三角辦公室設好還要再來

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者陳家祥／上海報導

台北上海雙城論壇4日登場，台北市長柯文哲在致詞時細數兩市10年來交流的細節，會後受訪時還說，大陸這邊有一個長三角辦公室，「我還特別跟應市長說，現在只是在籌備階段，等到真的設好以後我們要再來看看。」

柯文哲致詞時表示，透過本屆的雙城論壇，擴大合作範圍，跨出上海市，走訪長江三角洲的崑山與洋山港。長三角是中國大陸第一大經濟圈，生產總額佔全中國大陸20%。而雙城論壇是目前兩岸間唯一的正式溝通平台，擴大雙方交流的區域範圍，將有助於兩岸更近一步的互動與合作。

會後受訪時，大陸媒體問到此行參訪後，對於未來台北、上海雙方未來如何進一步合作？柯文哲說，此行最重要是北台灣跟長三角的經貿合作，「我知道大陸這邊有一個長三角辦公室我還特別跟應市長說，現在只是在籌備階段，等到真的設好以後我們要在來看看。」

▲▼柯文哲雙城論壇演講。（圖／ETtoday攝影中心）

▲柯文哲雙城論壇演講。（圖／ETtoday攝影中心）

「目前是世界上城市的競爭，要達到1000萬人口才有競爭力，所以單單台北市270萬人口在市解產生的城市競爭力還是不夠。」柯文哲說，要有區域治理的概念，將來北台灣區域治理，既然大陸方面長三角辦公室已經設立在籌備，我們到時候會再來學習一下，這是最重要。

「另外一點，目前長三角占中國大陸GDP 20%。」柯文哲笑說，有人開玩笑說上海市佔全中國的土地不到千分之一，可是繳的稅是十分之一，「表示說經貿實力相當強勁，不可諱言這地方還是中國大陸經濟發展最前進的地方」，對台灣來講在經貿學習上，是很重要的學習對象，「到時候回去會再做檢討，看那需要學習會再派團來，再請上海台辦幫忙協調。」

▲▼台北市長柯文哲在雙城論壇開幕式後，接受媒體聯訪。（圖／記者陳政錄攝）

▲台北市長柯文哲在雙城論壇開幕式後，接受媒體聯訪。（圖／記者陳政錄攝）

ET快訊
「我是有計畫的！」雙刀狠男刺殺鐵路勇警　移送時情緒失控暴吼
25歲鐵路警遭刺肚殞命！兇嫌妻崩潰下跪哭到癱軟：對不起
台鐵雙刀男嗆：沒手骨喔　25歲警被刺「緊抓手45秒」上車最後
怕波及乘客！鐵路警傷到臟器外露沒拔槍　肉搏到最後一刻殞命

關鍵字：柯文哲,柯P,台北市,2019雙城,上海,台北市

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

鐵路警察殉職　陳其邁不捨：政府會全力做警察的後盾

「0到6歲國家養」不符預算法？　郭台銘喊修法：同婚法不就在3個月內修了嗎？

如果沒解除歐盟漁業黃牌警告「台灣損失千億」　蘇貞昌向漁民致謝

「台灣不缺電！」　蔡英文：國民黨政治人物都逃避核廢料問題

與王金平直播促「郭王配」？　郭台銘：王金平是藍勝選不可缺少的資源

「預算就像時間，擠一擠就有」　郝龍斌讚郭台銘0-6歲國家養：極划算政策

勇警不幸殉職　蘇貞昌哀悼：年輕警察義舉「政府不會忘」

鐵路勇警殉職　蔡英文下令2項要求：更改行程前往慰問

郭台銘「0到6歲國家養」　朱立倫：台灣沒資格、也沒能力

快訊／鐵路勇警不治亡　蘇貞昌痛心：從優撫卹！10月增加260名鐵路警力

歐告cosplay小紅帽裡的大野狼？ 阿嬤頭套包好包滿：我怕曬黑咩

謝忻「爆哭1小時」首現身　 憔悴失魂慘況曝光

老了也要做閨蜜！7女相識10年　「砸1800萬蓋別墅」一起老去

開直播戰中央！怨經費給得零零落落 韓國瑜批：寧給外人不給家人

窮媽雙手捧「融化的下巴」逃出火場　消炎藥自塗...爛肉黏胸口挺過15年

陳建州驚喜現身緬甸 大小S開心飛撲擁抱轉圈圈

黑人緊盯飛飛翔翔鍛鍊身體　范瑋琪無奈雙胞胎「很不受控」

差點成佳餚！車騎一半猛虎竄出　催油門崩潰逃25秒 網歪：車哪牌？

1400隻！金門藍孔雀19年暴增百倍 政府祭「抓1隻賞600」還能做料理！

父子「老漢凝視」比基尼妹甜笑直播　1歲弟反應9千人笑炸：廣志小新2.0

鐵路警察殉職　陳其邁不捨：政府會全力做警察的後盾

「0到6歲國家養」不符預算法？　郭台銘喊修法：同婚法不就在3個月內修了嗎？

如果沒解除歐盟漁業黃牌警告「台灣損失千億」　蘇貞昌向漁民致謝

「台灣不缺電！」　蔡英文：國民黨政治人物都逃避核廢料問題

與王金平直播促「郭王配」？　郭台銘：王金平是藍勝選不可缺少的資源

「預算就像時間，擠一擠就有」　郝龍斌讚郭台銘0-6歲國家養：極划算政策

勇警不幸殉職　蘇貞昌哀悼：年輕警察義舉「政府不會忘」

鐵路勇警殉職　蔡英文下令2項要求：更改行程前往慰問

郭台銘「0到6歲國家養」　朱立倫：台灣沒資格、也沒能力

快訊／鐵路勇警不治亡　蘇貞昌痛心：從優撫卹！10月增加260名鐵路警力

等不及增援鐵警...260人10月才能到　警署長慰問家屬一度說不出話

朴有天擺脫吸毒案陰霾！　曝光近照「憔悴模樣」全消

宏都拉斯捕蝦船翻覆...26死！疑超載+天氣惡劣造成海難

謝金燕45歲逆生長！　挖肩背心「雪白側乳」滑出辣爆

下半年債市持續上漲吸金　基金經理人：這兩種債最被看好

彭定軒不藏私／「土星」一輩子找你碴！遇上流年逼你變強大（下）

25歲勇警遭刺殞命　兇嫌妻下跪掩面爆哭對不起「警察」

騎在路上好好的...黑狗衝出害她慘摔昏迷　家屬怒喊：主人出來面對

彭定軒不藏私／「土星」一輩子找你碴！遇上流年逼你變強大（上）

TOYOTA Hilux皮卡台灣實車搶先看！7／31上市預計導入高規款

電動機車消費者意見調查(限18歲以上)

根據經濟部工業局「電動機車產業網」資料顯示，過去五年消費者購買電動機車數量每年都呈現倍數成長，顯示一般民眾對於電動機車的接受度已大幅提高。那麼消費者對於電動機車的看法如何？《ETtoday 新聞..

政治熱門新聞

孩子真的郭家養！郭台銘霸氣：不..

0到6歲國家養！郭台銘：散盡家..

政見會／0-6歲誰養？郭台銘、..

黃光芹爆料政治獻金證人

林濁水讚韓國瑜　「草包升級到平..

鐵路勇警不治亡　徐國勇不捨：協..

直播酸沒水可玩　挺韓社團按讚破..

韓國瑜開場酸　蔡政府公審管中閔

政見會／朱立倫1.5分鐘猛酸郭..

撿到槍！朱立倫1人酸4人.....

韓國瑜：年金改革對軍公教不盡公..

郭台銘喊「好委屈」　酸朱立倫不..

政見會全文／郭台銘：再讓蔡英文..

駁二不能政治活動前朝訂王淺秋嗆

更多熱門

相關新聞

台商挺九二共識　柯文哲：更認同錢

2019台北上海城市論壇今天上午在上海金山假日酒店開幕，廈門台商協會會長吳家瑩為促成「高雄-廈門雙城論壇」，特別前來取經，但被問到怎麼看柯、韓兩岸論述時，他表明「九二共識」最重要。對此柯文哲大笑回應，吳認同九二共識，「那是他認同，不過我想台商更認同賺錢。」

兩岸一家親基本態度　柯P：盼善待台灣人民

雙城論壇登場　柯P、應勇都提兩岸一家親

推高雄版雙城論壇　韓兩岸小組赴滬取經

全文／5互相、一家親　柯P：努力推動兩岸和平

讀者迴響

發燒話題

龍捲風 黃曉明Angelabay 登革熱 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 王令麟 長榮罷工 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 王令麟 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 李兆基 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒

熱門新聞

鐵路警遭刺肚　4日上午宣告不治亡

即／台鐵嘉義站自強號　車廂砍人

謝忻「下跪爆哭1小時」首現身！暴瘦7kg失魂慘況曝光

臉書全球當機　FB、IG圖片出不來

25歲勇警殉職　同仁敬禮痛哭：任務結束了

25歲鐵路勇警殞命！　兇嫌妻下跪：對不起

鐵路勇警殉職！自強號揮刀男背景曝光

警被刺破肚新影片曝！消防喊4次「沒事」　乘客：加油

勇警「被捅流血」抓雙手壓制　網看影片超心疼

領不回三寶　長榮陪報案：隔天可回來飛

比特進公園人跑光　牠獨坐傻笑媽心疼

鐵路警被砍破肚　韓國瑜59字回應

Angelababy、黃曉明遭爆「官宣離婚」

大陸拳王練喻軒約戰館長　館長曝光價碼

快訊／持刀殺警影片曝光！嘉義男車廂狂刺滿地血

更多

最夯影音

更多

歐告cosplay小紅帽裡的大野狼？ 阿嬤頭套包好包滿：我怕曬黑咩

謝忻「爆哭1小時」首現身　 憔悴失魂慘況曝光

老了也要做閨蜜！7女相識10年　「砸1800萬蓋別墅」一起老去

開直播戰中央！怨經費給得零零落落 韓國瑜批：寧給外人不給家人

窮媽雙手捧「融化的下巴」逃出火場　消炎藥自塗...爛肉黏胸口挺過15年

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面