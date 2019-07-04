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柯文哲訪南僑嗑帝王酥、皇家麵　議員忙緩頰：是「餅」不然會輸

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▲▼柯文哲狂嗑帝王酥。（圖／讀者提供）

▲柯文哲吃餅，被拱是帝王酥。（圖／讀者提供）

記者陳政錄／上海報導

台北上海城市論壇在上海舉辦，台北市長柯文哲今天下午前往金山南僑食品金參訪，在導覽製餅歷史的時候，獅子座的柯文哲剛好對應「帝王酥」引發眾人大笑，不過有敏感議員直呼，不是「酥」，是餅。避掉「酥＝輸」諧音尷尬。柯文哲本人則稱，獅子座的個性特質，自己「自傲有霸氣勉強，慷慨沒有」，對帝王餅風波僅哈哈大笑，稱自己沒有吃過，未正面回答。

柯文哲是否在結束雙城論壇返台後，考量宣布參選2020，一直是外界關注的焦點，而此行4日上午主論壇後，安排參訪台資企業食品觀光工廠，意外爆出充滿濃濃政治味的敏感「食安」插曲。

▲▼台北市長柯文哲參訪南僑食品金山工廠。（圖／記者陳政錄攝）

▲獅子座的柯文哲，對應帝王酥，引發聯想。

根據行程安排，柯文哲今天中午在上海金山海峽兩岸青年創業基地與台青座談，結束後前往南僑食品金山工廠參觀，在南僑食品集團(上海)公司董事長陳正文的陪同下，介紹集團製餅、食品加工的歷史，結束後還動手做綠豆糕。

值得注意的是，展館內一幅12星座對應糕餅的圖片，吸引柯文哲一行駐足，而獅子座的柯文哲，對應的正是「帝王酥」，引發對其參選2020的聯想，但柯文哲本人僅看著圖片大笑表示，自己的個性特徵「自傲有霸氣有，慷慨没有」，並稱自己沒有吃過，不知道好不好吃。

▲▼柯文哲金山南僑。（圖／記者陳政錄攝）

▲柯文哲參訪南僑金山工廠。

不過在眾人笑談之後，面對「酥＝輸」的尷尬諧音，國民黨籍議員李傅中武立刻緩頰， 不是「酥」 ，要說是「帝王餅 」，不然會輸。對於柯文哲說自己「慷慨沒有」，他也說，「有有有，你有捐我2000塊」。

參訪結束前，柯文哲在餅區製作綠豆糕，以及現場工作人員提供「蘿蔔絲餅」給他吃的時候，眾人還力拱這是帝王餅，請市長盡快食用，並問柯文哲好不好吃。柯文哲則說，「還沒吃下去不知道 」，吃下去又說「好吃」，接著他又囫圇吞棗的吃下同樣充滿寓意的「皇家麵」後，匆匆上車前往下一個行程。

▼柯文哲匆忙吃餅後，趕往下個行程，行程中還動手做綠豆糕。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼台北市長柯文哲參訪南僑食品金山工廠。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼柯文哲金山南僑。（圖／記者陳政錄攝）

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